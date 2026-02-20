Лайфстайл:

Продължават обиските в дома на бившия принц Андрю. Тръмп: Това е позор

Британските власти ще продължат претърсването на бившия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Бъркшър след освобождаването му от ареста. Бившият принц и брат на британския крал Чарлз III беше задържан вчера по обвинение в злоупотреба с власт - подозрение, което възникна след публикуването на документи, свързани с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Андрю е първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван. Той беше задържан за около 11 часа, след което бе пуснат от полицията в окръг Темз, която води разследването. 

Полицията съобщи, че претърсването на имението, в което Андрю живее в момента, е приключило. Обиските продължават на адрес в Бъркшър - бившия дом на Андрю в имението Уиндзор, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА. 

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше задържан на 66-ия си рожден ден по обвинения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания. Според документи по случая "Епстийн", публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, Андрю може да е споделял с Епстийн информация за свои официални посещения в Хонконг, Виетнам и Сингапур. Така например, имейл кореспонденция от декември 2010 г. разкрива, че Андрю е изпратил на Епстийн поверителен доклад за инвестиционни възможности в Афганистан.

Крал Чарлз III посочи в изявление, че полицията може да разчита на "пълна и искрена подкрепа и съдействие" от кралския дворец. "Нека да кажа ясно: законът трябва да следва своя ход", добави монархът.

Американският президент Доналд Тръмп също се изказа като заяви, че арестът е "много позорен". "Мисля, че това е много лошо за кралското семейство", каза Тръмп.

Досиетата "Епстийн" разтревожиха принц Уилям и Кейт

Елена Страхилова
