Великобритания не дава на Тръмп базите си за удари по Иран

Премиерът на Обедненото кралство Киър Стармър е блокирал искането на американския президент Доналд Тръмп да позволи на силите на САЩ да използват британски военни бази за превантивна атака срещу Иран. Това би нарушило международното право, гласи аргументът на министър-председателя, цитиран от местни медии, позоваващи се на правителствени източници. Според The Times, който пръв съобщи новината, Стармър е отказал използването на базата "Феърфорд" в Англия и на "Диего Гарсия", която се намира в британската отвъдморска територия в Индийския океан – за каквато и да е атака срещу Ислямската република.

Двете бази отдавна служат като важни отвъдморски военни обекти на САЩ за операции далеч от родината, като Диего Гарсия е ключово летище за флота от тежки бомбардировачи на Щатите. Двете страни ползват обекта съвместно от 70-те години на миналия век.

Чагоските острови, където е остров Диего Гарсия, са британска отвъдморска територия, въпреки че на 22 май 2025 г. беше подписан договор за прехвърляне на суверенитета от Великобритания на Мавриций - с клауза, че военната база ще остане под британски контрол за най-малко 99 години. Споразумението може да бъде подновено за допълнителен период от 40 години и да бъде удължавано постоянно. Тази сделка ядоса Тръмп, който през януари се закани на съюзника си, а наскоро също предупреди срещу този ход: Тръмп с директен сигнал за удар срещу Иран, нови данни какви ще са мишените.

"Нарушение на международното право"

The Times съобщава, че Великобритания е загрижена, че ако позволи на САЩ да използват базите ("Феърфорд" би могла да се използва за логистика и междинно кацане), това „би било нарушение на международното право, което не прави разлика между държава, извършваща атаката, и тези, които я подкрепят, ако последните „са знаели за обстоятелствата на международно неправомерното деяние““.

Снимка: Getty Images

Цитирани са източници от британското правителство. BBC, The Guardian и The Telegraph също публикуваха свои материали за блокирането на достъпа до базите от страна на Великобритания, цитирайки източници.

Британското министерство на отбраната отказа да коментира тези "оперативни въпроси". „Между САЩ и Иран тече политически процес, който Великобритания подкрепя. Иран никога не трябва да има възможност да разработи ядрено оръжие, а наш приоритет е сигурността в региона“, заяви правителствен говорител.

Американските искания за използване на британски бази за оперативни цели исторически са разглеждани индивидуално, като точните критерии се пазят в тайна по съображения за сигурност съгласно дългогодишни споразумения. Стармър и Тръмп проведоха телефонен разговор във вторник вечерта, като според информацията двамата са обсъдили мира в Близкия изток и Европа. На следващия ден Тръмп написа в Truth Social, че не подкрепя сделка, която би прехвърлила суверенитета над островите Чагос на Мавриций в замяна на 99-годишен лизинг на военната база "Диего Гарсия".

Защо са им на САЩ двете британски бази?

Снимка: Getty Images

Нито "Диего Гарсия", нито "Феърфорд" - ключовата оперативна база за стратегическите бомбардировачи на САЩ в Европа, бяха използвани при еднократната атака с бомбардировачи B-2 срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година. В този случай стелт бомбардировачите изминаха около 37 часа от базата си в Мисури: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо.

Анализатори обаче очакват, че всяка нова атака на САЩ срещу Иран може да бъде много по-дълга кампания, вероятно продължаваща седмици или повече. В такава кампания използването на B-2, както и на бомбардировачи B-1 и B-52, от бази, намиращи се на хиляди километри по-близо до Иран, би позволило по-бързо презареждане с гориво за по-нататъшни удари.

Макар че САЩ може да имат достъп до други бази в приятелски страни, по-близки до Иран, използването им би могло да изложи ценния им флот от тежки бомбардировачи на риск от ответни ракетни удари от страна на Иран, отчита CNN.

