Военното изкуство не казва "удряй там, където те очакват" - с тези думи Богдан Кротевич, бивш началник на щаба на "Азов", коментира интервюто на бившия главнокомандващ на украинската армия (ВСУ) генерал Валерий Залужни, който сега е посланик на Украйна във Великобритания. Кротевич се оказа един от многото бивши и настоящи украински военни, които погледнаха негативно към основополагащи твърдения в интервюто на Залужни.

Конкретно бившият началник на щаба на "Азов" говори за защитаваната от Залужни позиция, че през 2023 година украинската контраофанзива е трябвало да бъде фокусирана върху Ореховското направление – пробив през Токмак и Мелитопол до брега на Азовско море, с което да бъде прекъснат т.нар. руски сухопътен коридор от Крим до Ростовска област. "Знаех предварително за плана на операцията. Нашето подразделение беше планирано да бъде използвано заедно с десатно-щурмови групи в едно от направленията. След като докладвах за липсата на достатъчно бронирана техника и наличието на голяма част "зелени" кадри, ние останахме в отбрана (за което настоявах). Войниците на главните ударни сили преминаха през нашите бойни формирования. Още от самото начало смятах избраната посока на главния удар за нецелесъобразна", заяви Кротевич. Военният обяснява и, че при Токмак е имало изградени 6 защитни линии от руснаците, което е било силна предпоставка за неуспех на украински пробив още преди да започне опит за такъв.

Кротевич изрично обаче подчертава, че уважава много Залужни, но не може да не повтори това, което е казвал (не публично) и през 2023 година.

В подобен тон украинският оператор на военни дронове Станислав Бунятов също коментира интервюто – в тон, че през 2022 година повечето украински генерали са били теоритици, ръководещи война от кабинетите си. Той не посочва директно Залужни като такъв, но го намеква много ясно – всъщност, един от аргументите на украинския президент Володимир Зеленски да освободи Залужни беше точно този: че няма много добър досег с обстановката на фронта от първо лице.

"99% от генералите не са ръководили взвод, рота, батальон или бригада в битка, а са получавали звания, без да напускат кабинетите си, и сега, за съжаление, играят важна роля в тази война. Всъщност, през 2022 госина, когато човешките ресурси не бяха ограничени, ние се сражавахме по същия начин като руснаците – според числеността. Аз бях един от онези, които бяха изпратени на "организирани" щурмове като част от батальон близо до Бахмут, където бях сред обкръжените и преживях "гениалността", организацията на "високо" ниво на взаимодействие и "координацията" на бригади от един от генералите, който все още "спасява" страната ни. Докато висшето ръководство не осъзнае последствията от кадровата си политика и докато кабинетните командири не бъдат заменени с участвали пряко в бойни действие, благодарение на които фронтът все още се държи, руснаците няма да спрат да се движат към нашия тил. И следователно няма шанс да стигнем до преговори при изгодни условия", пише Бунятов в канала си в Телеграм.