Тир заседна между прохода Шипка и Бузлуджа

20 февруари 2026, 14:08 часа
Тежкотоварен камион с латвийска регистрация успя напълно да блокира панорамното трасе между прохода “Шипка“ и паметника „Бузлуджа“, предаде БГНЕС. 

Вместо да продължи по главния път към Габрово, шофьорът решил да свие по панорамния участък от южната страна. И то при положение, че пътят е официално затворен за целия зимен сезон, а на входа има ясен забранителен знак. Малко след това машината очаквано е заседнала в преспите, препречвайки целия път.

Движението на машини над 12 тона през самия проход “Шипка“ по принцип е забранено, но очевидно това не е спряло водача.

В момента на място е изпратена тежка техника на пътноподържащата фирма. Опитите за изтегляне на камиона продължават, но операцията е сериозно усложнена заради терена и снега.

Спасиана Кирилова
