Полша се готви да минира руската граница

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Варшава скоро ще може да минира източните си граници с Русия, след като страната му официално се оттегли от Отавската конвенция, забраняваща използването на противопехотни мини, пише Евронюз.

В четвъртък Туск представи "Блъшч" - хибриден минен заградител, скрит и автономен, който Полша планира да използва за първи път, засилвайки възможностите си на източния фланг.

Миниране на границата за 48 часа

Още: Полша призова Испания, Франция и Италия да увеличат военните разходи

"Днес видяхте кратка презентация на възможностите на системата "Блъшч". В процес сме на финализиране на този минен проект в рамките на Източния щит, който е от решаващо значение за нашата сигурност, нашата територия и нашата граница", каза Туск.

"Това включва и възможността, която скоро ще е факт – да минираме полската граница в случай на заплаха в рамките на 48 часа", допълни той.

Варшава се присъедини към Финландия, Украйна и трите балтийски държави - Естония, Латвия и Литва, за да обяви официално оттеглянето си от международната конвенция през август миналата година, позовавайки се на необходимостта от използване на противопехотни мини за укрепване на граничната си отбрана.

Страните се опасяват, че биха могли да са следващата мишена за Русия, която никога не е подписвала договора, тъй като продължаващата ѝ война в Украйна не показва признаци на затихване.

Още: Полша забрани на произведени в Китай коли да влизат във военни обекти

Излизането от Отавската конвенция

Ходът беше критикуван, тъй като мнозина остават загрижени за връщането към противопехотните мини, които исторически са били изключително опасни за цивилното население.

Противопехотните мини са известни с това, че са причинили значителни жертви сред цивилното население в страни като Камбоджа, Ангола и Босна и Херцеговина.

Отавската конвенция, подписана през 1997 г. за защита на цивилното население, обхваща само противопехотните мини, което означава, че други видове, като например противотанковите мини, изискващи по-голяма тежест за активиране, са разрешени съгласно споразумението.

Още: Полша подготвя мащабен иск срещу Русия за престъпления за трилиони евро

Близо три дузини държави никога не са се присъединявали към конвенцията, включително някои ключови настоящи и бивши производители и потребители на противопехотни мини, като САЩ, Китай, Индия, Пакистан, Южна Корея и Русия.

Полша ратифицира Отавската конвенция през 2012 г. и завърши унищожаването на вътрешния си арсенал от противопехотни мини през 2016 г.

Сега обаче политическите лидери говорят за възобновяване на вътрешното производство веднага щом страната официално излезе от договора от Отава.

Длъжностни лица коментираха, че бразди от противопехотни мини могат да бъдат включени наред с останалите отбранителни физически елементи, съставляващи т.нар. "Източен щит" - система от засилени укрепления, която Полша изгражда по границите си с Беларус и Русия от 2024 г.

Още: Полша: Нашите уважения, но ни трябват собствени ядрени оръжия