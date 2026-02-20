Чакат ни 50 трудни и изтощителни дни: Основният противник на Орбан

Унгария е изправена пред "50 трудни, изморителни и изтощителни дни", заяви Петер Мадяр, човекът, който е основната заплаха за премиера Виктор Орбан на предстоящите в страната избори. Лидерът на опозиционната ТИСА добави, че това същевременно ще бъдат и "вдъхновяващи, прекрасни и исторически дни", в които гражданите могат да покажат, че обединени са способни да направят необходимата промяна.

Официалната предизборна кампания в Унгария започва утре, когато потенциалните кандидати за депутати ще започнат събирането на подписи в своите избирателни райони, събощи агенция МТИ.

В публикация в социалните мрежи Мадяр призова активистите си да "почукат на всяка врата" и да ангажират избирателите дори в най-трудните моменти на кампанията.

Още: Лицемерието на Орбан: Атакува ЕС за "намеса" в изборите, но кани хора на Тръмп да правят същото (ВИДЕО)

Той подчерта, че партията няма да разчита на "гигантски билбордове, псевдограждански групи или дезинформация, генерирана от изкуствен интелект", а вместо това ще заложи на "патриотизъм и решимост да се бори за Унгария".

Изнудват с тайно записано видео със сексуално съдържание лидера на унгарската опозиция