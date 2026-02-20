Любопитно:

Зеленски обявил провал в преговорите и план за още три години война?

20 февруари 2026, 14:02 часа 219 прочитания 0 коментара
Зеленски обявил провал в преговорите и план за още три години война?

По време на закрита среща с най-близките си съветници украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че мирните преговори са се провалили и страната трябва да се подготви за продължителна война. С такава информация излезе журналистът от The Wall Street Journal Боян Панчевски - главен кореспондент на американското издание в Европа, който цитира източници, запознати със ситуацията. Администрацията на украинския държавен глава отрече.

План за война в следващите три години

Според репортера срещата се е състояла в кабинета на президента без участието на министрите. Зеленски е пояснил, че преговорите за разрешаване на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г., са приключили и държавата трябва да разработи план за действие за следващите три години, гласи информацията на журналиста.

По думите му - събитието се е случило в навечерието на пътуването до Мюнхен, където държавният глава на Украйна и неговият екип участваха в Международната конференция по въпросите на сигурността и обсъдиха международната подкрепа за Киев и стратегиите в отговор на агресията на Русия.

"Това, което ме кара да съм най-скептичен по отношение на призивите за бързо постигане на мир, е срещата в личния кабинет на Зеленски. Там той е заявил, че преговорите са се провалили и че сега трябва да разработят план за още три години война", предава Боян Панчевски.

Журналистът отбелязва, че Зеленски е реагирал „директно“, а съветниците му са били шокирани: „Всички били в пълен шок. Разбира се, никой не иска тригодишна война. Преди това те (съюзниците от кабинета на президента и преговорната група - бел. ред.) работеха по план за провеждане на избори и референдум в края на пролетта или началото на лятото, за да представят споразумението на избирателите и да видят дали те ще го приемат".

Шокиращ обрат

Авторът отбелязва също, че Зеленски неочаквано е направил обрат на 180 градуса и е обявил провал на преговорите. Според Панчевски това поражда съмнения относно способността на президента да води преговори. Той отбелязва също, че трима от най-близките му съветници не са знаели защо позицията е променена.

Една от хипотезите е, че това е било предизвикано от Доналд Тръмп и - по-точно - че републиканецът му е казал, че на масата е последната оферта, повече от това няма да има.

Кабинетът на Зеленски: Не е имало нито такъв разговор, нито мандат за водене на война още 3 години

По-късно кабинетът на президента на Украйна отхвърли всички твърдения на журналиста. Според офиса на Зеленски думите на Панчевски са "безсмислици" - не е имало нито такъв разговор със съветниците, нито мандат за водене на „война за още три години“. Тази оценка беше изразена от съветника по комуникациите на президента Дмитро Литвин. "Това е просто глупава фалшификация", заяви той, цитиран от "Межа".

Литвин подчерта, че преговорите за мир остават приоритет, а датата на следващата среща зависи от графиците на партньорите. Днес, 20 февруари, се очаква среща с делегацията, на която да се определят следващите стъпки в мирния процес.

Официалните лица подчертават, че ще продължат да се фокусират върху мирния диалог, и уверяват, че по-нататъшните стъпки в мирния процес ще зависят от координацията с партньорите.

Димитър Радев
