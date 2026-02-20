Войната в Украйна:

САЩ създават сайт, с който европейците ще виждат забранено съдържание

20 февруари 2026, 11:50 часа 386 прочитания 0 коментара
САЩ създават сайт, с който европейците ще виждат забранено съдържание

САЩ са създали уебсайт, който ще позволи на европейците да виждат съдържание, забранено от техните правителства, включително реч на омразата и терористична пропаганда, съобщха Ройтерс и Евронюз.

Порталът freedom.gov позволява на потребители от цял ​​свят да заобикалят правителствения контрол върху съдържанието онлайн. Съобщава се, че проектът е разработен от Държавния департамент на САЩ.

Възможни проблеми с Европа

Още: Затяга се контролът над терористичното онлайн съдържание у нас

Сайтът излиза с надпис "Информацията е сила. Възвърнете си човешкото право на свободно изразяване. Пригответе се" с изображение на галопиращ бял кон над Земята.

Порталът не е официално внедрен и е трябвало да бъде пуснат миналата седмица на Конференцията по сигурност в Мюнхен, заявиха тримата източници, разговаряли с Ройтерс.

Въпреки това, сайтът може да изложи Вашингтон на риск от правни проблеми в други страни, поради неспазване на техните закони.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Говорител на Държавния департамент заяви пред Ройтерс, че правителството на САЩ няма програма за заобикаляне на цензурата, специфична за Европа, но добави: "Дигиталната свобода е приоритет за Държавния департамент и това включва разпространението на технологии за поверителност и заобикаляне на цензурата, като VPN мрежи".

Източник: Getty Images

Още: ЕП одобри регламент за премахване на терористично съдържание в социалните мрежи

Различни подходи към свободата на словото

Европа и САЩ имат различни подходи към свободата на словото. В САЩ Конституцията осигурява защита на почти всички форми на изразяване, но Европейският съюз определя ограничения, които се основават на историята на блока и забраняват екстремистката пропаганда, която включва систематична реч на омразата спрямо евреи, чужденци и малцинства.

Подобни правила, датиращи от 2008 г., ограничават определени категории съдържание в социалните мрежи и големи платформи като Facebook и X.

Съгласно рамки като Закона за цифровите услуги на ЕС и Закона за онлайн безопасност на Великобритания, платформите са длъжни да ограничат разпространението на противозаконна реч на омразата, терористична пропаганда и вредна дезинформация, а в някои случаи и да премахват бързо такова съдържание.

Още: ЕС: Онлайн платформите да изтриват терористично съдържание до час

Подходът предизвика остри критики от американски представители, които твърдят, че тези политики се използват за потискане на десни политици в страни, включително Румъния, Германия и Франция, и че правилата представляват правителствена цензура срещу легитимна политическа реч.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
САЩ уебсайт уеб съдържание терористично съдържание
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес