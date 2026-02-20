САЩ създават сайт, с който европейците ще виждат забранено съдържание

САЩ са създали уебсайт, който ще позволи на европейците да виждат съдържание, забранено от техните правителства, включително реч на омразата и терористична пропаганда, съобщха Ройтерс и Евронюз.

Порталът freedom.gov позволява на потребители от цял ​​свят да заобикалят правителствения контрол върху съдържанието онлайн. Съобщава се, че проектът е разработен от Държавния департамент на САЩ.

Възможни проблеми с Европа

Сайтът излиза с надпис "Информацията е сила. Възвърнете си човешкото право на свободно изразяване. Пригответе се" с изображение на галопиращ бял кон над Земята.

Порталът не е официално внедрен и е трябвало да бъде пуснат миналата седмица на Конференцията по сигурност в Мюнхен, заявиха тримата източници, разговаряли с Ройтерс.

Въпреки това, сайтът може да изложи Вашингтон на риск от правни проблеми в други страни, поради неспазване на техните закони.

Говорител на Държавния департамент заяви пред Ройтерс, че правителството на САЩ няма програма за заобикаляне на цензурата, специфична за Европа, но добави: "Дигиталната свобода е приоритет за Държавния департамент и това включва разпространението на технологии за поверителност и заобикаляне на цензурата, като VPN мрежи".

Източник: Getty Images

Различни подходи към свободата на словото

Европа и САЩ имат различни подходи към свободата на словото. В САЩ Конституцията осигурява защита на почти всички форми на изразяване, но Европейският съюз определя ограничения, които се основават на историята на блока и забраняват екстремистката пропаганда, която включва систематична реч на омразата спрямо евреи, чужденци и малцинства.

Подобни правила, датиращи от 2008 г., ограничават определени категории съдържание в социалните мрежи и големи платформи като Facebook и X.

Съгласно рамки като Закона за цифровите услуги на ЕС и Закона за онлайн безопасност на Великобритания, платформите са длъжни да ограничат разпространението на противозаконна реч на омразата, терористична пропаганда и вредна дезинформация, а в някои случаи и да премахват бързо такова съдържание.

Подходът предизвика остри критики от американски представители, които твърдят, че тези политики се използват за потискане на десни политици в страни, включително Румъния, Германия и Франция, и че правилата представляват правителствена цензура срещу легитимна политическа реч.