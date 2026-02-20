Спорт:

Или помагаме на украинците сега, или ще се бием с тях после: Американец, воюващ в украинските редици, с пророческо предупреждение (ВИДЕО)

20 февруари 2026, 14:22 часа 344 прочитания 1 коментар
Или помагаме на украинците сега, или ще се бием с тях после: Американец, воюващ в украинските редици, с пророческо предупреждение (ВИДЕО)

"Мисля, че или трябва да се бием рамо до рамо с украинците днес, или да се бием с тях в бъдеще". Това са думи на Тарик Амири – американец от щата Уисконсин, който е войник от 25-та бригада на украинските ВВС. Той е убеден – ако Русия окупира изцяло Донбас, ще мобилизира следващата порция войници за следващата си война с Украйна. А ако Украйна падне, много украинци ще са принудени от обстоятелствата да се бият за руския диктатор Владимир Путин и съответно западните армии ще трябва да се бият с тях. Какви обстоятелства - същите, които са в окупираната част на Донбас и Крим: руските власти не позволяват на никой украинец да води що годе нормален живот, ако не влезе в армията (документите ти стават невалидни, децата ти не могат да ходят на детска градина/училище, не можеш да получиш пенсия/социални плащания заради липса на руски документи и т.н.).

Още: Войната в Украйна: Въпросът е кой ще издържи. В Русия почват по-силно да се чуват гласове за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

От военна гледна точка американецът е категоричен – украинците имат най-много опит в света как действат руснаците в бой. "Руснаците не остъпват във войната с дронове, те са много добри. Затова и да се научи какви тактики ползват ще е много полезно и важно за Запада", казва той.

Тарик разказва и за бойния си опит в Украйна – той е бил в Мирноград, за да изпълнява бойна задача и то в момент, в който е имало цивилни в района на частта му. Тарик сподели историята на жена, която не е искала да се евакуира и е гледала кокошки, за да има яйца и какво да яде, но един ден те били избити и изядени от глутница бездомни кучета. "Така тя изгуби единственият си източник на храна. И споменът как плаче ще остане с мен завинаги", каза американският войник. Той дава историята като пример, че на няколко пъти на частта му се е наложила да се изтегля и са оставали цивилни след тях, които не са искали да се евакуират. Тарик определя това за жалко: "Все едно ги изоставяме".

Още: Зеленски обявил провал в преговорите и план за още три години война?

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна война Русия НАТО американски войник Тарик Амири
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес