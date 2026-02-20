Или помагаме на украинците сега, или ще се бием с тях после: Американец, воюващ в украинските редици, с пророческо предупреждение (ВИДЕО)

"Мисля, че или трябва да се бием рамо до рамо с украинците днес, или да се бием с тях в бъдеще". Това са думи на Тарик Амири – американец от щата Уисконсин, който е войник от 25-та бригада на украинските ВВС. Той е убеден – ако Русия окупира изцяло Донбас, ще мобилизира следващата порция войници за следващата си война с Украйна. А ако Украйна падне, много украинци ще са принудени от обстоятелствата да се бият за руския диктатор Владимир Путин и съответно западните армии ще трябва да се бият с тях. Какви обстоятелства - същите, които са в окупираната част на Донбас и Крим: руските власти не позволяват на никой украинец да води що годе нормален живот, ако не влезе в армията (документите ти стават невалидни, децата ти не могат да ходят на детска градина/училище, не можеш да получиш пенсия/социални плащания заради липса на руски документи и т.н.).

От военна гледна точка американецът е категоричен – украинците имат най-много опит в света как действат руснаците в бой. "Руснаците не остъпват във войната с дронове, те са много добри. Затова и да се научи какви тактики ползват ще е много полезно и важно за Запада", казва той.

Тарик разказва и за бойния си опит в Украйна – той е бил в Мирноград, за да изпълнява бойна задача и то в момент, в който е имало цивилни в района на частта му. Тарик сподели историята на жена, която не е искала да се евакуира и е гледала кокошки, за да има яйца и какво да яде, но един ден те били избити и изядени от глутница бездомни кучета. "Така тя изгуби единственият си източник на храна. И споменът как плаче ще остане с мен завинаги", каза американският войник. Той дава историята като пример, че на няколко пъти на частта му се е наложила да се изтегля и са оставали цивилни след тях, които не са искали да се евакуират. Тарик определя това за жалко: "Все едно ги изоставяме".

«I think either we fight with the Ukrainians today or we fight against them later on» — an American from Wisconsin on his motivation to fight for Ukraine.



Tarik didn’t come from the United States for money or adventure. He made a conscious choice — to stand alongside those who… pic.twitter.com/6gKmOPvvnW — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) February 20, 2026

