Дебат за фашизма и правата на хърватите в БиХ на фона на идеите за нов Дейтън (СНИМКА)

Председателят на Хърватският демократичен съюз (HDZ) на Босна и Херцеговина Драган Чович предизвика истински скандал след като прие в кабинета си в босненския град Мостар хърватския музикант Марко Перкович Томпсън, чието творчество се свързва с усташката символика, става ясно от публикации в хърватската медия "Индекс". „Приятна среща със скъпия приятел Марко Перкович в дома на HDZ Босна и Херцеговина“, беше краткият пост към снимка в X профила на лидера на HDZ Босна и Херцеговина.

Изглежда дебатът за усташите е актуален в региона. Става въпрос за хърватско ултранационаистическо движение, управлявало Независимата държава Хърватия в периода 1941-1945 г. под подкрепата на нацистка Германия и фашистка Италия. Движението е забранено след Втората световна война и е отговорно за масови убийства и етнически прочиствания. Днес такова движение в Хърватия няма, но е останала идеологията, която се възприема предимно от ултраси и футболни фенове.

Напоследък в Хърватия обаче зачестиха инцидентите, свързани с усташки символи, а през есента на миналата година имаше и инциденти с усташки поздрави.

Като най-големият проводник на тази идеология се счита именно певецът Томпсън.

Темата за усташите обаче се използва и за насаждане на етническо напрежение на Балканите от определени политици като бившия лидер на босненските сърби Милорад Додик.

Последно хърватскиият министър на отбраната нарече усташки ко*елета европейски политици, като езикът му беше осъден от Марта Кос, която каза, че този език не помага за помирението в Босна и Херциговина.

Ето защо някои държави от Балканите са изключитено чувствителни по тази тема и затова реакциите на срещата с Томпсън в Босна и Херцеговина не закъсняха. ОЩЕ: "Хърватия мрази сърбите": Додик върти интриги на Балканите

Лавина от реакции

Срещата между Чович и певецът Томпсън няма да остане без политически последици, обяви "Нашата партия"(НС), която заедно с HDZ е член на управляващата коалиция на държавно и на ниво федерация в Босна и Херцеговина ниво. "Нашата партия" изпрати изявление до медиите, в което заяви, че лидерът на HDZ Босна и Херцеговина трябва да реши дали подкрепя фашизма или е против него. Концертите на Томпсън, последните два от които се проведоха в Широки Брижег миналата седмица, бяха описани като „неоусташки вампирски балове“. ОЩЕ: "Усташки ко*елета": Военен министър от Балканите сипе обиди по европейски политици

„Всички знаем много добре, че същият този Томпсън е свързван от години с фашистки лозунги, под които стотици хиляди хора бяха убити в този регион по време на Втората световна война“, се казва в изявлението на партията, в което се твърди, че поздравът „за Родината готови“, който може да се чуе на концертите на Перкович, е ясна връзка с Независимата държава Хърватия, отговорна за масовите преследвания и убийства.

Освен партията - Мемориалният център „Сребреница“ също осъди публичната изява на Чович и Томпсън.

Центърът също така посочва, че знамената на НДХ, усташките символи и нацистките поздрави са били многократно показвани на концерти сред публиката.

Трета общност в Босна и Херцеговина

Междувременно на фона на идеята за преразглеждане на Дейтънското споразумение министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович отхвърли идеята за създаване на трета общност като решение за равенство на хърватите в Босна и Херцеговина.

Той призова днес лидера на HDZ Босна и Херцеговина Драган Чович да прекрати политическото партньорство с президента на Република Сръбска Милорад Додик, заявявайки, че именно подобни съюзи поставят под въпрос европейския път на страната.

Припомняме, че самата Босна и Херцеговина изрази желание за преразглеждане на Дейтънското споразумение. Междувременно пък Русия и нейните проводници на Балканите говорят за неговата отмянна, което може да бъде разглеждано като отмяна на мира, тъй като именно споразумението от Дейтън слага край на войната в Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Балканите можеха да бъдат постоянна зона на война: Дейтънското споразумение и значението му за региона