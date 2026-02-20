Нов инцидент с трамвай в Сараево

Нов инцидент с трамвай стана в столицата на Босна и Херцеговина - Сараево. Инцидентът се случва след протестите от последните дни във връзка с тежката катастрофа с трамвай, който уби млад мъж и бе причината за ампутацията на крака на младо момиче, става ясно от материал на хърватската медия "Индекс". Произшествието е станало между трамвай и автомобил близо до Императорския мост, но за щастие шофьорите са се разминали с леки наранявания, съобщава Klix.ba.

Все пак двамата шофьори са откарани в болница. Нанесени са материални щети на двете превозни средства, участвали в ПТП-то.

Нарушенията

Оказва се обаче, че шофьор на трамвая е бил под въздействието на наркотици и с изтекла шофьорска книжка.

След инцидента полицията тествала шофьора на трамвая за алкохол и наркотици. Алкотестерът бил отрицателен, но тест за наркотици показал, че шофьорът е дал положителна проба за незаконни вещества.

Установено е също, че мъжът с инициали Н.К. (роден 1987 г.) от Сараево, който е управлявал трамвая, не е притежавал валидна шофьорска книжка, тъй като е с изтекъл срок на валидност, пише още базираната в Хърватия медия.