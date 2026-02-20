През следващата седмица: Промени в движението по АМ “Струма“

През следващата седмица - от 23 февруари (понеделник) до 27 февруари (петък), в отсечката от 52-и до 54-и км на от АМ “Струма“ в област Кюстендил ще се извършва обрушване и полагане на мрежа за обезопасяване на скалните откоси в близост да пътното платно.

Дейностите ще се извършват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в двете посоки на движение. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

