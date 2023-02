Молдова има ново правителство, ще поддържа курса към ЕС и Запада

48-годишният Речан е член на Либерално-демократическата партия, за разлика от президента Мая Санду и доскорошния министър-председател Наталия Гаврилица, които са от Партията на действието и солидарността.

Новият премиер на Молдова е бил вътрешен министър и съветник по националната сигурност на президента.

The Moldovan parliament approved a new government headed by Dorin Recean, former minister of interior and national security advisor to the president.



The previous prime minister, Natalia Gavrilița, resigned and the entire cabinet resigned with her, according to the constitution.