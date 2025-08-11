Известен арабски журналист загина в Газа: Вижте последното му видео, чуйте последните му думи (ВИДЕО)

Петима служители на телевизия "Ал Джазира" са били убити в Газа, като сред тях е кореспондентът на арабската служба на канала Анас ал Шариф, съобщи ASTRA, като за случая потвържадава и "Ал Джазира". Израелските въоръжени сили признаха за удара, твърдейки, че кореспондентът "е бил лидер на терористична клетка в рамките на терористичната организация Хамас и е отговорен за изстрелването на ракети срещу израелски цивилни и войски на въоръжените сили на Израел".

Според телевизионния канал в резултат на удара са загинали общо седем души.

Последното видео на известният журналист

Малко преди да бъде убит - добре познатият 28-годишен кореспондент на "Ал Джазира" ал-Шариф написа на платформата X, че Израел е започнал интензивна, концентрирана бомбардировка – известна още като „огнени пояси“ – върху източните и южните части на град Газа.

В последното му видео силните гърмежи на интензивните ракетни бомбардировки на Израел могат да се чуят на заден план, докато тъмното небе е осветено в проблясък на оранжева светлина, пише "Ал Джазира".

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Последните думи на един журналист

В последно съобщение, написано на 6 април, което ще бъде публикувано в случай на смъртта му, ал-Шариф каза, че е „преживял болката във всичките й подробности“ и „вкусвал мъката и загубата многократно“.

„Въпреки това никога не се поколебах да предам истината такава, каквато е, без изкривяване или погрешно представяне, надявайки се, че Бог ще стане свидетел на онези, които мълчат, тези, които приеха нашето убийство, и онези, които задушиха дъха ни“, каза той. „Дори обезобразените тела на нашите деца и жени не трогнаха сърцата им или спряха клането, на което нашият народ е подложен повече от година и половина".

Репортерът също изрази съжаление, че е трябвало да изостави съпругата си Баян и че не е видял сина си Салах и дъщеря си Шам да растат.