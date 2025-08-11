Войната в Украйна:

11 август 2025, 10:03 часа 230 прочитания 0 коментара
Двама директори в ЦСКА отказали да върнат един от най-добрите играчи на "червените"

Двама директори в ЦСКА са казали "не" на възможността Марселино Кареасо отново да заиграе за "червените", пише "Тема Спорт". Водещият халф на ЦСКА напусна клуба през лятото, след като договорът му изтече, а малко след това е пожелал да се върне, приемайки последната оферта от стадион "Българска армия". В ЦСКА обаче са затворили вратата за него, като се предполага, че отказите са били на спортния директор Пауло Нога и изпълнителния директор Радослав Златков.

Марселино Кареасо имал желание да се върне в ЦСКА

В Instagram страницата "cskaarg" се появи следната информация: "Колко истина има в желанието на Марселино Кареасо да се завърне в ЦСКА? Той твърди, че известно време по-късно е приел последното предложение, направено от червения отбор, но клубът не се е съгласил с два категорични отказа от двама различни директори (единият от които вече не е в клуба), информирайки го, че вече не е част от плановете на отбора."

Марселино Кареасо

"Червените" затворили вратата за Кареасо, след като напуснал като свободен агент

От "Тема Спорт" пък потърсили Кареасо с коментар по темата, а той отговорил следното пред медията: "Да, всичко е вярно". Припомняме, че Кареасо дълго време отказваше да преподпише заради сериозни финансови претенции. Изглежда, че през лятото, след като не е успял да си намери друг отбор, е опитал да продължи престоя си в ЦСКА. "Армейците" обаче са затворили вратата за него. Предполага се, че сега той ще подпише с клуб от родината си Колумбия.

Иначе Марселино Кареасо бе един от най-добрите футболисти на ЦСКА, като бе основен играч в средата на терена. В тази зона клубът загуби още двама основни играчи като Джонатан Линдсет и Станислав Шопов, които също напуснаха като свободни агенти. Вече бившият спортен директор Пауло Нога коментира за тях, че неговият предшественик Филип Филипов е започнал преговори за подновяването на договорите им твърде късно.

В същото време стана ясно и кой ще наследи Пауло Нога на поста спортен директор в ЦСКА.

Стефан Йорданов
