Цената на петрола продължава да изненадва преди срещата между Тръмп и Путин

Цената на петрола отново е надолу в сутрешната търговия тази сутрин след отбелязания ценови спад от над 4 на сто миналата седмица. Инвеститорите очакват преговорите между президентите на САЩ и Русия, които ще се срещнат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна. След новината нараснаха очакванията за евентуално прекратяване на санкциите, които ограничават доставките на руски петрол на международните пазари, предаде Ройтерс.

Цените

Най-активно търгуваните фючърси на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, са надолу с 33 цента или 0,5 на сто до 66,26 долара за барел към 07:30 часа българско време.

Фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с 39 цента до 63,49 долара за барел.

Цената и на двата сорта намаля миналата седмица, като Брент поевтиня с 4,4 на сто, а американският лек суров – с 5,1 на сто.

Срещата в Аляска

Нараснаха очакванията за евентуално прекратяване на санкциите, които ограничават доставките на руски петрол на международните пазари, след като президентът Доналд Тръмп заяви в петък, че ще се срещне с президента Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна. Разговорите са резултат от засиления натиск на Вашингтон върху Русия и повдигат вероятността санкциите срещу Москва също да бъдат затегнати по време на срещата, подчертава Ройтерс.

"Ако мирните преговори се провалят и конфликтът се проточи, пазарът може бързо да се обърне към "бичи" позиции, което потенциално може да предизвика рязко покачване на цените на петрола", посочи Суганда Сачдева, основател на изследователската фирма SS WealthStreet.

По-рано Тръмп беше дал на Русия краен срок, който изтече в петък, 8 август, за да пристъпи към намиране на мирно решение на конфликта с Украйна. Американският президент беше предупредил, че след този срок купувачите на руски петрол ще бъдат изправени пред американски санкции.