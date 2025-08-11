"Джеримендъринг": Как се манипулират избори в САЩ и защо се заговори за арести?

Преди седмица над 50 депутати от Демократическата партия в местния парламент в Тексас отлетяха за Илинойс и Ню Йорк, където са и до днес. Чрез "бягството" си те искат да предотвратят поредно преначертаване на избирателните райони в южния щат.

Какво е "джеримендъринг"?

"Джеримендъринг" е процесът на преначертаването на изборните райони по начин, който благоприятстват една или друга партия. Тъй като в САЩ догодина ще се проведат междинни избори, в които всички 435 избирателни района в САЩ ще излъчат свои представители в Камарата на представителите, е много важно как са разпределени тези райони. При изборите във всеки един от тях само победителят печели избираемото място, останалите губят, без значение какъв е резултатът им. В момента републиканците имат много крехко мнозинство в долната камара на Конгреса, което демократите могат лесно да преодолеят. Затова всяко място е важно.

Стратегията за "джеримендъринг" например може да е следната - териториите, в които са концентрирани най-много избирателите на противниковата партия, се обособяват в един общ избирателен район, така че тези избиратели да повлияят само върху едно депутатско място.

Името идва от губернатора на Масачузетс Елбридж Джери. През 1812 година той нарежда да бъдат преначертаени избирателните райони, а според журналисти един от новите райони прилича на саламандър. Затова практиката започна да се нарича така - "Джери" от името на губернатора и "мандър" от влечугото.

В Тексас Тръмп настоя републиканците да разбият районите, където традиционно печели Демократическата партия, така че неговата партия да вземе повечето от 38-те депутатски места, които се излъчват от щата. За целта трябва да бъде прието преначертаване на избирателни райони, но на гласуването е необходимо присъствието на 2/3 от депутатите в местния парламент. Демократите решиха да провалят кворума, като напуснат щата.

Джин Ву е един от тях. "Няма да бъдем съучастници в унищожаването на нашите собствени общности", заяви лидерът на демократите в Тексас. "Не сме тук, за да играем политически игри. Тук сме, за да поискаме край на този корумпиран процес", допълни Ву на пресконференция в Илинойс.

В същото време губернаторът на Тексас Грег Абът заплаши депутатите, напуснали щата, със затвор. Но местните власти не могат да ги задържат, ако не са територията на Тексас.

Снимка: Getty images

Тръмп иска допълнителни пет места

Целта на републиканците при разпределението на избирателните райони е ясна, след като бе формулирана в телевизионно интервю от президента Доналд Тръмп - пет допълнителни места в Камарата на представителите при междинните избори през следващата година. Това обаче би могло да функционира само ако по-скоро демократичните райони, в които живеят много латиноамериканци и афроамериканци, бъдат преначертани така, че гласовете на избирателите там да имат по-малка тежест.

Мнозина се опасяват, че преразпределението на избирателните райони не само би осигурило на републиканците пет места повече, но и би навредило на засегнатите области, тъй като ще доведе до разделение в исторически формираните общности.

И демократите в Калифорния заплашват с подобен ход

Процедурата нееднократно е била критикувана, включително от бившия губернатор на Калифорния - републиканеца Арнолд Шварценегер, пише АРД. Той я определя като скандална и разделяща, тъй като демократите трябва да провеждат много лява политика, за да спечелят някой избирателен район, който е начертан така, че населението да е напълно хомогенно. За републиканците пък остава да провеждат твърдо дясна политика, за да спечелят гласа на съответните обособено "републикански" райони. Повечето американци обаче клонят към центъра - респективно няма да бъдат представени адекватно.

В някои щати - Калифорния и Мичиган например - надпартийна комисия чертае избирателните райони. Сега губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заплаши, че западният щат, който излъчва най-много депутати в Камарата на представителите, ще направи всичко необходимо, за да неутрализра ефекта от промените в Тексас. Калифорния също прие част от демократите, които напуснаха Тексас.

Практиката не е нова, но моментът е особен

През последните десетилетия процедурата е била използвана не само от републиканците за промяна на избирателните райони в тяхна полза, казва републиканецът Шермайкъл Сингълтън, цитиран от АРД. Така например в Илинойс избирателните райони също са били прекроени в съответствие с исканията на демократите, същото важи за Ню Йорк и Калифорния.

Особен е моментът, в който това се случва. Обичайно новите граници на районите се определят на всеки десет години след извършването на преброяване, за да се гарантира, че всички избирателни райони имат приблизително същия брой население. Но следващото преброяване е предвидено едва за 2030 година, информира АРД.

За да налее още масло в огъня, Доналд Тръмп написа в своята мрежа Truth Social, че в бъдеще в преброяването няма да бъдат включвани хората, които живеят в САЩ без законен статут. Според официалните данни те са над 11 милиона души.

Източник: "Дойче веле"