ЦСКА свали куп играчи от първия тим, за да приземи летящия новак във Втора лига

ЦСКА II постигна първа победа за сезона във Втора лига. В двубой от третия кръг на първенството "армейците" подчиниха с 2:0 намиращия се в добра форма новак Вихрен Сандански. В отбора на Владимир Манчев личаха няколко футболисти от първия тим на "червените". Теодор Иванов изведе столичани с капитанската лента, Фьодор Лапоухов застана под рамките на вратата, а Георги Чорбаджийски бе един от голмайсторите.

ЦСКА II победи Вихрен

Освен тях титуляри за ЦСКА II започнаха Мартин Стойчев и Йоан Борносузов, които често попадат в групата на Душан Керкез. Иначе момчетата на Манчев си свършиха работата в първите шест минути. Пробив на Симеон Чатов отляво завърши с пас към Георги Чорбаджийски, който реализира за 1:0. Малко по-късно ЦСКА отне находчиво топката, а Юлиан Илиев реализира с бомбен удар за 2:0.

Ранната преднина пречупи Вихрен, който така и не успя да затрудни особено отбраната на „армейците“ до края на мача. През втората част домакините можеха да оформят класическа победа, но изгодни положения пропуснаха Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов. Така тимът от Сандански допусна първо поражение след два поредни успеха.

Фратрия с 3 от 3

Междувременно Фратрия записа трета поредна победа. Варненци се наложиха с 2:0 на стадиона в Албена над Етър. След нулево равенство преди почивката домакините нанесоха своя удар в рамките на четири минути чрез Виктор Митев и Айвън Ангелов. Тимът на треньора Алексей Савинов е с пълен актив – три победи от три мача.

Спортист Своге пък пречупи с 2:1 втория състав на Лудогорец и се изравни на 3-ото място с Марек Дупница. Жозе Силва донесе успеха на свогенци шест минути преди края на срещата. А в Габрово домакините направиха трето поредно равенство, но този път се спасиха от поражение от Хебър с две попадения след 85-ата минута. За габровци точни бяха Денислав Ангелов и Тони Иванов. Преди това две попадения за "гробарите" реализира Валентин Доцев.

