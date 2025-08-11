В Албания вече го наричат "Островът на Тръмп": Ето каква история крие

След като The Guardian съобщи, че Иванка Тръмп и съпругът й Джаред Кушнер са похарчили повече от 1 милиард долара за албански остров, който искат да превърнат в луксозен курорт, стана ясно, че албанците вече наричат Сазан - Ishulli i Trumpëve – Остров Тръмп. Досега почти незасегнат от развитие, той е на ръба да се превърне в Мека за ултра-луксозен туризъм, още едно допълнение към портфолиото от недвижими имоти на Иванка Тръмп и Джаред Кушнър. Говорейки в подкаста на Лекс Фридман през юли 2024 г., Тръмп едва успя да прикрие вълнението си: „Работя със съпруга си, имаме този остров от 1400 акра в Средиземно море и привличаме най-добрите архитекти и най-добрите марки“, каза тя.

Къшнър каза, че планира „да създаде идеалния курорт, в който бих искал да бъда със семейството и приятелите си“.

Историятана острова

Островът, бивша военна база, е защитена зона и част от Националния морски парк Карабурун. От 2015 година е отворен за посетители, като същевременно част от него все още е военна зона. Преди това е бил изолирана зона, използвана за тренировки и военни операции, а по време на комунистическия режим е бил пълноценна военна база с останки от бункери и тунели.

Двойката отдавна е хвърлила око на Сазан, но преговорите с компанията Affinity са се провели без знанието на жителите и парламентаристите. Поне докато не е постигнато споразумение за 1,4 милиарда евро и новината не е била публикувана. Истинското предизвикателство ще бъде разчистването на района от невзривени мини. Според съобщенията, групата Affinity е насочила поглед и към Сърбия, като бившата централата на Министерство на отбраната в Белгред е превърната в луксозен хотел. ОЩЕ: Зетят на Тръмп купува, а Албания продава: Ще се превърне ли остров Сазани в ключова минидържава?

Идеята: В какво ще го превърнат

Идеята е земята на острова да се превърне в луксозен курорт и въпреки че албанците вече са го нарекли „Островът на Тръмп“, бързо дойдоха критики от екологични групи и членове на научната общност, загрижени за последиците от проекта. В подкакст президентът Тръмп коментира положително инициативата: „Ще бъде изключително“, пише албанската Albanian Daily News, позовавайки се на информация италианската медия Il Messaggero. ОЩЕ: Иванка Тръмп заменя Белия дом с луксозно имение на острова на милиардерите