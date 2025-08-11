Войната в Украйна:

Доналд Тръмп поканил Ема Томпсън на среща, актрисата с блестящ финт

11 август 2025, 10:26 часа 0 коментара
Доналд Тръмп поканил Ема Томпсън на среща, актрисата с блестящ финт

През бляскавата си кариера Ема Томпсън е приемала награди "Оскар", БАФТА и дори титла "дама", но е получила едно конкретно предложение, което е трябвало да отхвърли. Актрисата разказва, че веднъж Доналд Тръмп я поканил на среща в същия ден, в който разводът ѝ бил потвърден. Томпсън разказва, че през 1998 г. е била в караваната си, за да снима филма "Първични цветове" - политическа сатира, базирана на президентския възход на Бил Клинтън, когато телефонът звъннал.

"Беше Доналд Тръмп", каза Томпсън пред публиката на филмовия фестивал в Локарно, Швейцария, където получи наградата на Леопардовия клуб за постижения в кариерата. "Той каза: "Здравейте, аз съм Доналд Тръмп". Помислих, че е шега и попитах: "С какво мога да ви помогна?" Може би се е нуждаел от някакви указания. Тогава той каза: "Много бих искал да дойдете и да отседнете в едно от моите красиви места. Може би ще можем да вечеряме". Аз казах: "Е, това е много мило. Много ви благодаря. Ще се свържа с вас."

По това време Тръмп току-що се е разделил с втората си съпруга Марла Мейпълс. Междувременно Томпсън току-що е финализирала развода си с Кенет Брана. "Разбрах, че решението за развода ми е влязло в сила същия ден", каза тя в събота, 9 август. "Обзалагам се, че той има хора, които търсят хубава разведена жена, която да му прави компания. И е намерил номера ми в караваната:, пошегува се тя. "Искам да кажа, че това е преследване". 

Още: Проф. Станчев: Путин баламосва Тръмп, който е или глупак, или наивен

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Томпсън, дългогодишен привърженик на лейбъристите, която публично подкрепи предизборните кампании на Джереми Корбин през 2017 г. и 2019 г., е високопоставен екологичен активист, който води кампании за правата на бежанците и жените. Тя се пошегува, че е можела да промени геополитиката, ако е била приела предложението на Тръмп. "Можех да отида на среща с Доналд Тръмп и тогава щях да имам какво да разкажа", каза тя."„Можех да променя хода на американската история".

Силата на филма "Наистина любов"

Разговорът на фестивала обхвана и филмовата кариера на Томпсън и една от най-известните ѝ роли - в коледната романтична комедия на Ричард Къртис "Наистина любов". В класическия филм от 2003 г. Томпсън играе Карън, чийто брак с Хари, изигран от Алън Рикман, е подложен на напрежение, когато Хари се изкушава от афера със секретарката си.

Размишлявайки за вечната популярност на филма, тя казва: "Честно казано, за мен е постоянно изумление, че този филм е издържал - не че не го харесвам. Много ми харесва, но е странен." Обсъждайки филма и момента, в който Карън открива, че партньорът ѝ е изневерил, тя каза, че според нея привлекателността му "докосва нерв, защото, когато ни разбият сърцето, особено на жените, трябва да го крием, защото не искаме хората да го видят", пише "The Guardian".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ема Томпсън
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес