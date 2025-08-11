Доналд Тръмп поканил Ема Томпсън на среща, актрисата с блестящ финт

През бляскавата си кариера Ема Томпсън е приемала награди "Оскар", БАФТА и дори титла "дама", но е получила едно конкретно предложение, което е трябвало да отхвърли. Актрисата разказва, че веднъж Доналд Тръмп я поканил на среща в същия ден, в който разводът ѝ бил потвърден. Томпсън разказва, че през 1998 г. е била в караваната си, за да снима филма "Първични цветове" - политическа сатира, базирана на президентския възход на Бил Клинтън, когато телефонът звъннал.

"Беше Доналд Тръмп", каза Томпсън пред публиката на филмовия фестивал в Локарно, Швейцария, където получи наградата на Леопардовия клуб за постижения в кариерата. "Той каза: "Здравейте, аз съм Доналд Тръмп". Помислих, че е шега и попитах: "С какво мога да ви помогна?" Може би се е нуждаел от някакви указания. Тогава той каза: "Много бих искал да дойдете и да отседнете в едно от моите красиви места. Може би ще можем да вечеряме". Аз казах: "Е, това е много мило. Много ви благодаря. Ще се свържа с вас."

По това време Тръмп току-що се е разделил с втората си съпруга Марла Мейпълс. Междувременно Томпсън току-що е финализирала развода си с Кенет Брана. "Разбрах, че решението за развода ми е влязло в сила същия ден", каза тя в събота, 9 август. "Обзалагам се, че той има хора, които търсят хубава разведена жена, която да му прави компания. И е намерил номера ми в караваната:, пошегува се тя. "Искам да кажа, че това е преследване".

Още: Проф. Станчев: Путин баламосва Тръмп, който е или глупак, или наивен

Снимка: Getty Images

Томпсън, дългогодишен привърженик на лейбъристите, която публично подкрепи предизборните кампании на Джереми Корбин през 2017 г. и 2019 г., е високопоставен екологичен активист, който води кампании за правата на бежанците и жените. Тя се пошегува, че е можела да промени геополитиката, ако е била приела предложението на Тръмп. "Можех да отида на среща с Доналд Тръмп и тогава щях да имам какво да разкажа", каза тя."„Можех да променя хода на американската история".

Силата на филма "Наистина любов"

Разговорът на фестивала обхвана и филмовата кариера на Томпсън и една от най-известните ѝ роли - в коледната романтична комедия на Ричард Къртис "Наистина любов". В класическия филм от 2003 г. Томпсън играе Карън, чийто брак с Хари, изигран от Алън Рикман, е подложен на напрежение, когато Хари се изкушава от афера със секретарката си.

Размишлявайки за вечната популярност на филма, тя казва: "Честно казано, за мен е постоянно изумление, че този филм е издържал - не че не го харесвам. Много ми харесва, но е странен." Обсъждайки филма и момента, в който Карън открива, че партньорът ѝ е изневерил, тя каза, че според нея привлекателността му "докосва нерв, защото, когато ни разбият сърцето, особено на жените, трябва да го крием, защото не искаме хората да го видят", пише "The Guardian".