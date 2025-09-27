Молдова избира Европа: Масов протест не иска да е руска платформа за хибридни атаки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Днес е последният ден от кампанията преди парламентарните избори в Молдова. Премиерът на Молдова Дорин Речан се присъедини към проевропейски митинг, организиран от партията PAS. Залогът е висок: Русия, според съобщенията, прави всичко възможно, за да прокара своите марионетки в молдовския парламент. Москва е готова да използва всяка мръсна тактика, включително организиране на безредици, със значително финансиране.
Ботове разпространявали страх от ЕС
Според проекта „Bot Blocker“, Русия е стартирала най-голямата си дезинформационна кампания преди тези избори. Мрежата от ботове „Matryoshka“ е публикувала 336 фалшиви видеоклипа – почти два пъти повече, отколкото преди президентските избори в САЩ.
Видеоклиповете са били насочени към молдовските избиратели както в страната, така и в чужбина, както и към жителите на ЕС. Подкрепените от Кремъл ботове са разпространявали страх относно интеграцията в ЕС, са дискредитирали Мая Санду и PAS и са се опитвали да всеят раздор между диаспората и жителите.
Moldova Chooses Europe? Massive March in Support of Maia Sandu's Party— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025
За първи път изкуственият интелект е бил активно използван за създаване на дийпфейкове на световни лидери и дори на музикален клип. Молдовските власти съобщават за безпрецедентен натиск от Москва: от купуване на гласове и улични провокации до кибератаки срещу Централната избирателна комисия.
Президентът Санду директно заяви, че Русия има за цел да превърне Молдова в платформа за хибридни атаки срещу ЕС и да нанесе удари по Украйна през западната ѝ граница.
