Контролираната от руската държава агенция ТАСС и прокремълската РИА Новости твърдят, че НАТО се готви да окупира Молдова. Двете медии на Путин съобщават за готвена окупация, като се позовават на данни на руското външно разузнаване. "Предвиджа се това да стане на всяка цена, до въвеждането на войски и действителна окупация на страните. На този етап, допълват от ведомството, съсредоточаването на на части от въоръжените сили на държавите от НАТО се извършва в Румъния, близо до молдовските граници", пише РИА Новости.

В навечерието на молдовските избори

Важно е да отбележим, че това твърдение се случва в навечерието на изборите в Молдова.

Ето защо порталът в платформата Х WarTranslated отбелязва, че Русия изглежда е започнала да "подгрява" проруските гласоподаватели преди парламентарните избори на 28 септември.

Russia seems to have begun "warming up" pro-Russian voters ahead of the parliamentary elections on September 28. In particular, the Russian Foreign Intelligence Service claimed that NATO was preparing a "landing" in Ukraine’s Odesa region to intimidate Transnistria. pic.twitter.com/O0g5CYVIgi — WarTranslated (@wartranslated) September 23, 2025

Руски агенти арестувани в Молдова

Припомняме, че наскоро бяха арестувани най-малко 74 души в Молдова. Те са обвинени в заговор за организиране на „масови безредици“ в източноевропейската държава, след като президентът Мая Санду обвини Русия в опит да повлияе на парламентарните избори следващия уикенд. Заподозрените са били задържани в понеделник по време на над 250 полицейски акции. Междувременно стана ясно, че повечето от арестуваните са били обучени в Сърбия.

Прозападната Санду, която определи гласуването в неделя като „най-значимото“ в историята на нацията, обвини Кремъл, че е налял „стотици милиони евро“ в страната в опит да повлияе на изборите. „Хората са опиянени ежедневно с лъжи“, каза Санду след акциите в понеделник. ОЩЕ: Арести в Молдова: Задържаха руски агенти, обучени в Сърбия (ВИДЕО)