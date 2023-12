Мощна руска атака с дронове срещу Киев, има пострадали (СНИМКИ)

Кличко съобщи, че дрон е поразил жилищен блок в квартал "Соломянский", разположен южно от центъра на града, и е предизвикал пожар. Единият от двамата ранени при атаката е закаран в болница. "Горните етажи са в пламъци. Екипи на спешна помощ са на място", каза Кличко, цитиран от БТА.

Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показва огромни оранжеви пламъци, които се издигат в нощното небе.

Кметът на украинската столица допълни, че отломки от дрон са предизвикали пожар в строяща се къща в Дарницки район на източния бряг на река Днепър. Няма пострадали при този удар.

The aftermath of Russian "Shahed" drone debris hitting a residential house in the Solomianskyi district of #Kyiv. The residential building caught fire after the attack, Kyiv Mayor Klitschko said. pic.twitter.com/BNbEsFENKo