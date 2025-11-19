Студио Actualno:

Москва и Западът в скрита битка за руския агент, архитект на операцията с взривените пратки в Европа

Руските шпионски агенции и западните служби за сигурност са въвлечени в тайна борба за попечителство над руски агент, заподозрян в координирането на атентати в Европа през миналата година, при които се възпламениха редица пратки. Информацията е на представители на службите за сигурност и следователи от пет западни държави, съобщава The Washington Post. В центъра на тази борба е Ярослав Михайлов - руски гражданин, заподозрян в съучастие в разработването на взривните устройства, използвани в заговора, в ръководенето на операцията от Европа и в използването на фалшив паспорт, за да избяга в Азербайджан.

Той е подпомогнал план на Кремъл да разпрати запалителни устройства чрез европейските системи за въздушен превоз на товари. Атаката през юли включваше пратки, изпратени през Литва и доставени до товарни центрове в Германия, Полша и Обединеното кралство. Колетите съдържали малки запалителни устройства с таймер. Пожарите нанесоха щети на логистични центрове и според европейските власти са можели да свалят самолети, ако се възпламенят по време на полет.

Михайлов е работил като посредник между оперативни служители на Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) на Русия и неформална мрежа от нископоставени новобранци и престъпни посредници в цяла Европа. Следователите твърдят, че най-малко 20 души в Литва и Полша са обвинени във връзка с този заговор.

Русия иска Михайлов, Украйна и три нейни съюзника виждат нещата по друг начин

Предвид важността му за Кремъл, ръководителите на трите руски разузнавателни служби – Федералната служба за сигурност (ФСБ), Службата за външно разузнаване (СВР) и Главната разузнавателна дирекция (ГРУ) – са се ангажирали директно да окажат натиск върху Азербайджан да върне Михайлов в Русия, вместо Баку да се съобрази с искането за екстрадиция на Полша.

От своя страна, Полша, Обединеното кралство, Украйна и Литва са оказали натиск върху правителството на Азербайджан, за да попречат на завръщането на Михайлов в Руската федерация. Вместо това те настояват той да бъде съден за тероризъм в Европа, казват официалните лица, цитирани от американската медия. Статията се основава на интервюта с десетки западни служители по сигурността, както и на разследващи документи, получени от вестника.

Това включва поверителното искане на Полша до Интерпол за ареста на 37-годишния Михайлов. Във файл на Интерпол се казва, че той е работил „под ръководството на тайните разузнавателни служби на Руската федерация“.

Цитиран е и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който казва единствено: „Нямаме какво да коментираме“.

Михайлов е бил обект на наказателни обвинения за контрабанда в Русия.

Европейски служители също така идентифицираха онлайн фигура, известна като „Воинът“ – свързана с Алексей Колосовски, заподозрян член на проруската хакерска група Killnet. Твърди се, че "Воинът" бил ключова фигура за контакт с Михайлов в Русия. Колосовски отрича участието си.

Взривените пратки и заплаха за още

По-голямата част от миналата година Михайлов е прекарал в неизвестност – без да е официално задържан, но под наблюдение и без право да напуска Азербайджан, казват официални лица. Според тях на Михайлов е било възложено да разработи плана и той е изпратил подробни съобщения до Русия, в които е описал размерите и материалите, които според него са необходими, за да останат устройствата незабелязани.

Западните разузнавателни служби разглеждат схемата с бомбите в товарните пратки като една от най-опасните саботажни акции на Русия от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна – част от по-широка схема на палежи, координирани вандалски актове и атаки, извършвани от посредници в цяла Европа.

Има твърдения, че американското разузнаване е предупредило Москва, след като е установило, че пожарите в Европа може да са били репетиция за подобни атаки по трансатлантическите товарни маршрути към САЩ и Канада.

Документи, получени от The Washington Post, показват, че същата мрежа, свързана с ГРУ, е подготвила материали за допълнителни вълни от саботажи, включително скрити експлозиви и хардуер, наподобяващ устройства, монтирани на дронове. Разследващите са открили в Литва и скривалища с експлозиви, маскирани като хранителни продукти.

Служители на службите за сигурност са заявили пред изданието, че Михайлов представлява нова стратегия на ГРУ: изнасяне на операции на престъпници и свободни професионалисти, заплащани в криптовалута, което дава на Москва възможност да отрича участието си, докато разширява влиянието си в Европа. Въпреки това Русия изглежда решена да не допусне Михайлов да попадне в европейски арест – ход, който според експерти отразява опасенията, че процесът може да разкрие чувствителни подробности за инфраструктурата на Москва за хибридна война.

Димитър Радев Отговорен редактор
