Взривове в цяла Европа: Литва обвини 15 души, свързани с руска кампания за саботажи

Литва обвини 15 души в терористични престъпления във връзка с кампания от взривове на пратки в Германия, Полша и Великобритания, съобщава местната прокуратура. Твърди се, че зад тези акции стои Руската федерация. Заподозрените са обвинени, че са използвали куриерските компании DHL и DPD, за да изпратят от литовската столица Вилнюс четири пакета с експлозиви, скрити в козметични опаковки. През юли миналата година в Германия, Полша и Обединеното кралство избухнаха пожари вследствие на активиране на пратките, а четвъртият пакет не се възпламени поради техническа неизправност.

Още: Литва може да е прикрила нахлуване на руски дронове в своето небе, когато те навлязоха в Полша

Следователи в Литва: Това е проба на Русия, преди да се саботират полети

Литовските следователи твърдят, че заговорът е бил координиран от лица, свързани с руските военни разузнавателни служби. По-рано те заявиха, че това са били пробни действия с цел саботиране на полети до САЩ и Канада.

Русия все още не е отговорила на последното изявление, но отрича многократните обвинения на страните от НАТО, че нейните тайни служби са ангажирани в саботажни операции в цяла Европа.

Още: Парламентът на Литва одобри новия премиер

Обвинените са граждани на Русия, Украйна и Прибалтийските републики

Колетите са съдържали взривни устройства, които са били задействани от електронни таймери, скрити във вибриращи масажни възглавници, гласи съвместно изявление на литовската прокуратура и криминалната полиция.

Взривните вещества са били открити по време на разследването и 15 души са били обвинени, включително граждани на Русия, Литва, Латвия, Естония и Украйна, се посочва в изявлението, цитирано от BBC. Не е ясно колко от тях са в ареста.

В изявлението са посочени мъже, които са обвинени и в подпалването на магазин за мебели IKEA в литовската столица през месец май миналата година: Литва: Руското военно разузнаване стои зад палежа на магазина на IKEA във Вилнюс.

"Беше установено, че посочените лица са действали организирано, спазвайки строга конспирация и разпределяйки индивидуални задачи", се казва в изявлението.

Взривовете

През юли миналата година избухнаха пожари в контейнер, който трябваше да бъде натоварен на самолет на DHL в германския град Лайпциг.

Още: Германските въоръжени сили подозират Русия за катастрофата на самолета на DHL в Литва

Огън пламна още в транспортна компания близо до Варшава и в Минворт близо до Бирмингам, Великобритания. Във всички случаи е бил включен пакет, описан като запалително устройство.

Западни служители по сигурността заявиха пред американските медии по това време, че според тях пожарите са част от организирана кампания на руската военна разузнавателна служба ГРУ.