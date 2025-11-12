Белгия бе предупредена от руската Служба за външно разузнаване (СВР), че ще има последици, ако бъде иззето запорираното със санкциите руско имущество. Белгия ще се изправи пред голям проблем с отговорността, пише в изявлението на СВР. "Страните от ЕС са на ръба на социална и икономическа криза, хазната им е празна и вече са готови да платят за украинското жито с откраднатото руско имущество", се отбелязва там. Русия посочва, че Белгия правилно се противопоставя на намеренията руските активи да бъдат предоставени на Украйна и заплашва, че Белгия със сигурност ще трябва да отговаря.

Няколко часа след разпространяването на това съобщение все още няма официална реакция от белгийските власти.

В Белгия се съхраняват 258 милиарда евро имущество на руската държава, според данни на белгийското министерство на финансите. От тази сума 65 милиарда евро подлежат на пряк запор, а останалите 193 млрд. евро са средства по спрени трансакции на руската централна банка. Белгия е на първо място в ЕС по размер на блокираните руски суми. Причината е, че в Брюксел се намира централата на "Юроклиър" (Euroclear) - един от двата най-големи депозитара в света.

Досега лихвите по тези суми бяха предоставени на Украйна, а в последните седмици ЕС започна да обсъжда възможността главницата на запорирано руско имущество да бъде дадена на Киев като заем за 140 млрд. евро. Предвижда се Украйна да върне заема, ако Русия изплати обезщетение за войната. Европейската комисия се надява през декември да бъде постигнато решение, но Белгия настоява то да почива на здрава законова основа.

