МВнР: Молдова ще заеме гордо място в нашето европейско семейство

29 септември 2025, 14:24 часа 341 прочитания 0 коментара
Недвусмислените резултати от парламентарните избори в Молдова допълнително потвърждават европейското бъдеще на страната, което България твърдо и последователно подкрепя, заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа Х.

Ангажиментът на молдовското общество към Европейския съюз (ЕС) и демократичните ценности, ясно изразени във вчерашните избори и в референдума за ЕС през октомври миналата година, ще позволи на Молдова да заеме достойно и гордо място в нашето европейско семейство, добавят от МВнР.

Официално: Проевропейската формация взе пълно мнозинство в Молдова

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 % от гласовете, показват резултатите при обработени 99,91 % от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК). Гражданите на Молдова гласуваха стратегически и потвърдиха европейската посока на страната, отбелязват днес местни медии в коментар за изборите.

Зеленски: Русия хвърли огромни средства, но не успя в Молдова

Спасиана Кирилова
