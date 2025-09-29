"Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори

На парламентарните избори в Молдова управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността на президентката Мая Санду води в резултатите при над 99% преброени бюлетини. Тя печели 49,91% от гласовете. Това се равнява на поне 53 от общо 101 места в парламента. Проруският Патриотичен блок на бившия държавен глава Игор Додон получи 24,33% от гласовете, съобщава Централната избирателна комисия на своя уебсайт. Тези избори бяха смятани за решаващи за посоката, в която ще се развива Молдова в бъдеще - дали ще върви по пътя към Европа, или към Русия.

Молдова е кандидат за членство в ЕС от 2022

Със своите 2,4 милиона жители Молдова е кандидат за членство в ЕС от 2022 година. Прозападната президентка Мая Санду се надяваше и на тези избори на мнозинство от проевропейски сили, за да продължи реформите за присъединяване към ЕС. Сега това ще бъде възможно.

Преди вота Санду обвини Русия в масивно влияние върху предизборната кампания. Молдовските власти говориха за руска намеса с купуване на гласове, дезинформация в социалните мрежи и кибератаки. Неправителствената организация Promo-Lex, която наблюдаваше изборите в неделя, 28 септември, съобщи, че е имало повече от 250 потвърдени случая на опити за влияние, пише Дойчландфунк.

Избирателната активност - по-висока от тази през 2021

Изненадващо в молдовския парламент влизат не четири, както се очакваше, а пет политически сили. Блокът "Алтернатива", който се нарича проевропейски, но се състои от политици с проруско минало, получава 8%. В парламента влиза и скандалната "Наша партия" на Ренато Усатого с резултат от 6,2%, а неочаквано необходимите 5,6% събра и "Демокрация у дома" на Василий Костюк, който изгради кампанията си с клипове в TikTok.

Избирателната активност в Молдова е била над 52 процента - по-висока от 2021 година (48 процента). Резултатът от гласуването зависи обаче преди всичко от гласуването на диаспората в чужбина, пише германската обществена телевизия АРД и посочва, че стотици хиляди молдовци живеят в ЕС и традиционно имат голямо влияние върху това кой управлява в родината им.

На тези избори, смятани за едни от най-важните в съвременната история на страната, "Молдова победи Русия", коментира кишиневският политолог Виталий Андриевски. А политическият анализатор Виктор Чобану оценява случващото се в страната така: "Молдова се върна към обичайната парадигма на геополитическо противопоставяне". През 2020 и 2021 страната е била съсредоточена върху вътрешния дневен ред, когато на изборите обединението на обществото беше на преден план, казва той.

По същество с резултатите от гласуването Молдова отново повтори миналогодишния референдум за присъединяване към ЕС, добавя Виктор Чобану. По думите му резултатите показват, че страната е разделена: Северът и Югът още дълго време ще гласуват по различен начин от проевропейския Център, казва анализаторът.

