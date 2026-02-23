Европейският съюз с важно решение за санкциите срещу Русия

Европейският съюз удължи санкциите срещу Руската федерация с още една година, до 24 февруари 2027 г. Съответното решение беше публикувано в Официалния вестник на ЕС. В документа се отбелязва, че Руската федерация продължава да нарушава основните норми на международното право, по-специално забраната за употреба на сила, залегнала в член 2(4) от Устава на Организацията на обединените нации, и нормите на международното хуманитарно право.

Още: Официално: ЕС няма да удари Русия с 20-и пакет санкции навръх годишнината от войната

Вземайки предвид гореизложеното, ЕС реши да „запази всички международни мерки, наложени срещу Руската федерация“. Решението ще влезе в сила на 24 февруари, годишнината от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Санкции на ЕС срещу Русия

Европейският съюз все още не е в състояние да приеме нов пакет от санкции срещу Русия , който е фокусиран върху енергийния сектор, финансовите услуги и руската търговия.

Още: Тръмп удължи с година санкциите срещу Русия, наложени заради нахлуването в Украйна

На 22 февруари унгарският външен министър Петер Сийярто обяви, че Будапеща ще блокира 20-ия кръг санкции срещу Русия. Според политика страната му няма да позволи вземането на важни за Киев решения, докато Украйна не възобнови транзита на петрол за Унгария и Словакия по петролопровода „Дружба“. От своя страна, външните министри на Европейския съюз ще призоват Унгария да преразгледа решението си да блокира следващия кръг от санкции срещу Русия.