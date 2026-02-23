Валери Жаблянов: Демокрацията не е нещо, което може да се плати с пари

Валери Жаблянов, член на Изпълнителното бюро на БСП, коментира в студио на „Лице в лице“ актуални политически теми, вътрешнопартийните процеси в левицата и предстоящите избори. По повод изказване на служебния премиер за „цената на демокрацията“ Жаблянов заяви: „Демокрацията не е нещо, което може да се плати с пари. Демокрацията е възпитание, убеждение на гражданите и на ръководството на политическите партии. Само с пари не може да се направи демокрация.“ По думите му тя е „политическото устройство на обществото, което гарантира най-голяма свобода на гражданите“, и трябва да бъде ценена, защото „не беше постигната лесно“.

Относно вътрешните процеси в БСП след смяната на ръководството той припомни, че след падането на правителството е имало напрежение както в обществото, така и в партията. „Партията премина през доста сериозни промени през последната година и половина. Смени председател, влезе в една противоестествена коалиция“, посочи той. Според него е съществувал риск от „разрушително вътрешно противопоставяне“, което „за радост не се случи“.

Жаблянов отбеляза, че БСП има опит да се явява на избори в тежки ситуации и даде пример с 1997 г. „Смятам, че партията се нуждае повече от консолидация, отколкото от друг вид отношения“, каза той. По думите му новоизбраният председател е длъжен „да обедини партията, да потърси активен диалог с всички идейни и други течения вътре в БСП“ и да насочи политическата енергия към изборите.

По отношение на идеологическите различия в левицата Жаблянов заяви: „Идеологическите различия в БСП са от създаването на партията. Винаги е имало крила.“ Той подчерта, че преди избори партията подготвя аргументирани платформи и добави: „Когато искате да се занимавате с политика и искате доверие, вие трябва да можете да кажете смислено какво ще направите.“

Като основни цели на БСП той очерта: „Да отстоява демокрацията и парламентарната република. Да възстанови доколкото е възможно върховенството на правото. Да задържи и да разшири лявото политическо пространство. Да постигне колкото се може повече от онова социално равенство, което е заложено в Конституцията.“

По темата за съдебната власт Жаблянов заяви, че при изтекъл мандат „който и да било орган се нуждае от обновление и от промяна“, включително по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор. Относно социологическите проучвания той беше категоричен: „Нито едно социологическо изследване, каквото и да е, то не може да демотивира социалистите.“ Според него предстоящата кампания е време разочарованите избиратели да преодолеят негативните си емоции и да се върнат към партията.

Жаблянов коментира и участието на БСП в управлението. По думите му при съставянето на правителството страната е била след няколко парламентарни избора и е трябвало да бъде излъчено управление. „БСП прие да участва в правителство с ясното съзнание, че ще загуби обществен имидж“, каза той. Според него положителните резултати не могат да се приписват само на една партия, а са дело на цялото правителство.

Той посочи, че е имало ключов момент, в който БСП е трябвало ясно да заяви позицията си към мандатоносителя и добави, че тогава е трябвало да бъде казано, че „вината за загубата на ГЕРБ е вина на ГЕРБ, не на коалиционните му партньори“.

По въпроса за евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент Жаблянов заяви, че подобна възможност съществува, но решение на партийните органи няма. „Естествено, че е възможно“, каза той и подчерта, че решението „на първо място принадлежи на действащия президент“. Относно бъдещия държавен глава Жаблянов коментира, че следващият президент „няма как да бъде копие“ на Румен Радев и че изборът ще бъде направен от избирателите.