Украйна наказва: Удар срещу ракетна дивизия, в станция на "Дружба" горят резервоари, а тези във Велики Луки вече са аут (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия съобщи за удари по ракетна база на 15-а брегова ракетна бригада на Русия в окупирания Крим на 23 февруари. Ударени са още склад за боеприпаси близо до Нижна Кринка и логистичен склад близо до Велика Новоселка (и двете в Донецка област), както и командно-контролен пункт за безпилотни летателни апарати близо до Покровка в Николаевска област. Руските загуби и щети се изясняват, посочват от генщаба.
Специалните сили на Украйна междувременно потвърдиха, че са нанесли удар с дронове FP-2 срещу ракетна дивизия „Бастион“ в окупирания Крим. "В окупирания Донецки регион също бяха ударени склад за боеприпаси близо до Нижна Кринка и логистичен склад близо до Велика Новоселка", гласи потвърждението.
Ukraine’s Special Operations Forces reported striking a Bastion missile division area in occupied Crimea with FP-2 drones. In occupied Donetsk region, an ammunition depot near Nyzhna Krynka and a logistics depot near Velyka Novosilka were also hit. #Ukraine pic.twitter.com/7koFVc9iiE— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026
Потвърден е ударът по петролната станция "Калейкино": какви са щетите?
Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) стоят зад атаката по нефтопреносна станция „Калейкино“ в Татарстан - ключов възел, захранващ нефтопровода „Дружба“, по който все още тече руски петрол към Унгария и Словакия. Доставките бяха спрени временно заради предишен руски удар по обект, свързан с тръбата, намиращ се в Западна Украйна, заради което Будапеща и Братислава заплашиха Киев със спиране на тока, а Унгария блокира и доставките на дизелово гориво за съседката си. Точно този удар се оказа и в основата на блокирания 20-и пакет санкции на ЕС срещу Русия от страна на Будапеща: Да се спрат правата на Унгария като член на ЕС: подновени призиви в Брюксел, защото Орбан прекали.
За удара с дронове на СБУ по "Калейкино" край град Алматевск съобщиха източници на "РБК-Украйна". Отчетени са шест експлозии и е избухнал голям пожар в нефтените резервоари.
SBU drones hit the Kaleikino oil pumping station in Tatarstan, a key node supplying the Druzhba pipeline, sources told RBC Ukraine. Six explosions were reported and a major fire broke out at oil tanks. The facility lies more than 1,200 km from Ukraine’s border. #Ukraine pic.twitter.com/lEqtlKtKrZ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026
At the Kaleikino oil pumping station near Almetyevsk in Tatarstan, two storage tanks with a capacity of 50,000 cubic meters each are on fire. The figure differs from earlier claims of 20,000 cubic meter tanks. #Russia pic.twitter.com/j00gxPziwC— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026
Горят два резервоара, като според различни източници те са с капацитет от по 20 000 до 50 000 кубически метра всеки.
A very large fire keeps raging at the "Kaleikino" oil pumping station. https://t.co/b25F7u1icw pic.twitter.com/Cx0enMaJYV— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026
Съоръжението се намира на повече от 1200 км от границата с Украйна: Голяма руска помпена станция, влияеща на "Дружба", е в пламъци след украинска атака. Белгород пак е без ток (ВИДЕО).
Почти всички резервоари в нефтохранилището Велики Луки са изгорели след украинския удар
Същевременно се появиха сателитни снимки с по-високо качество, които показват последствията от удара по нефтохранилището във Велики Луки в руската област Псков. То бе поразено през нощта на 19 февруари: Украйна атакува петролен склад в Русия, остави части от Белгород без ток (ВИДЕО)*.
Почти всички резервоари за съхранение са изгорели, а около половината от тях са унищожени, показват кадрите:
Higher quality satellite images show the aftermath of a strike on the oil depot in Velikiye Luki, Pskov region. Nearly all storage tanks were scorched and about half of them were destroyed. https://t.co/X45yPyzzgY pic.twitter.com/9uzC4YvdVA— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026
Тревога в Крим
Днес, 23 февруари, в Севастопол на окупирания Кримски полуостров бяха обявени предупреждения за ракетна опасност. Местните канали предупреждаваха за заплахи от украинската авиация и ракети „Нептун“, призоваваха и жителите незабавно да се отправят към убежища.
По обяд беше спряно движението по Кримския мост, предаде проукраинската мониторингова група "Кримски ветер" в Telegram. Засега обаче няма последваща информация за нещо мащабно.