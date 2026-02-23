Правителството на Гюров:

Украйна наказва: Удар срещу ракетна дивизия, в станция на "Дружба" горят резервоари, а тези във Велики Луки вече са аут (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия съобщи за удари по ракетна база на 15-а брегова ракетна бригада на Русия в окупирания Крим на 23 февруари. Ударени са още склад за боеприпаси близо до Нижна Кринка и логистичен склад близо до Велика Новоселка (и двете в Донецка област), както и командно-контролен пункт за безпилотни летателни апарати близо до Покровка в Николаевска област. Руските загуби и щети се изясняват, посочват от генщаба.

Специалните сили на Украйна междувременно потвърдиха, че са нанесли удар с дронове FP-2 срещу ракетна дивизия „Бастион“ в окупирания Крим. "В окупирания Донецки регион също бяха ударени склад за боеприпаси близо до Нижна Кринка и логистичен склад близо до Велика Новоселка", гласи потвърждението.

Потвърден е ударът по петролната станция "Калейкино": какви са щетите?

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) стоят зад атаката по нефтопреносна станция „Калейкино“ в Татарстан - ключов възел, захранващ нефтопровода „Дружба“, по който все още тече руски петрол към Унгария и Словакия. Доставките бяха спрени временно заради предишен руски удар по обект, свързан с тръбата, намиращ се в Западна Украйна, заради което Будапеща и Братислава заплашиха Киев със спиране на тока, а Унгария блокира и доставките на дизелово гориво за съседката си. Точно този удар се оказа и в основата на блокирания 20-и пакет санкции на ЕС срещу Русия от страна на Будапеща: Да се спрат правата на Унгария като член на ЕС: подновени призиви в Брюксел, защото Орбан прекали.

За удара с дронове на СБУ по "Калейкино" край град Алматевск съобщиха източници на "РБК-Украйна". Отчетени са шест експлозии и е избухнал голям пожар в нефтените резервоари.

Горят два резервоара, като според различни източници те са с капацитет от по 20 000 до 50 000 кубически метра всеки.

Съоръжението се намира на повече от 1200 км от границата с Украйна: Голяма руска помпена станция, влияеща на "Дружба", е в пламъци след украинска атака. Белгород пак е без ток (ВИДЕО).

Почти всички резервоари в нефтохранилището Велики Луки са изгорели след украинския удар

Същевременно се появиха сателитни снимки с по-високо качество, които показват последствията от удара по нефтохранилището във Велики Луки в руската област Псков. То бе поразено през нощта на 19 февруари: Украйна атакува петролен склад в Русия, остави части от Белгород без ток (ВИДЕО)*.

Почти всички резервоари за съхранение са изгорели, а около половината от тях са унищожени, показват кадрите:

Тревога в Крим

Днес, 23 февруари, в Севастопол на окупирания Кримски полуостров бяха обявени предупреждения за ракетна опасност. Местните канали предупреждаваха за заплахи от украинската авиация и ракети „Нептун“, призоваваха и жителите незабавно да се отправят към убежища.

По обяд беше спряно движението по Кримския мост, предаде проукраинската мониторингова група "Кримски ветер" в Telegram. Засега обаче няма последваща информация за нещо мащабно.

