Зеленски за Залужни: Доста грозно изказване

Да се обсъждат подробности относно вътрешните разногласия, които сме имали, е много погрешно. Това каза украинският президент Володимир Зеленски, помолен да коментира изявленията на бившия главнокомандващ украинската армия, а в момента посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужни. Припомняме, че в интервю за Associated Press миналата седмица Залужни заяви, че контраофанзивата от 2023 г. не се е осъществила по план заради действията на президента Зеленски и други официални лица.

"Вероятно всички имахме една и съща емоция, дали не е твърде рано... Просто мисля, че обсъждането на подробностите, за които Валерий Федорович (Залужни - бел. ред.) говори днес, също е много погрешно. Защото никой няма да има полза от това. В края на краищата, говорим за нашата армия, която днес воюва. И той няма, нека кажем така, да изглежда добре, ако продължава да говори за това", каза Зеленски в интервю за AFP.

Зеленски бе попитан дали смята тези изявления на Залужни за начало на негова предизборна кампания и дали смята, че Залужни би могъл да бъде добър президент. Зеленски отговори, че не знае.

В отговор на последващ въпрос на интервюиращия, Зеленски добави, че не е разговарял със Залужни след излизането на интервюто му и че предпочита да се съсредоточи върху други неща.

