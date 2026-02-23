Спорт:

Зеленски за Залужни: Доста грозно изказване

23 февруари 2026, 17:27 часа 203 прочитания 0 коментара
Зеленски за Залужни: Доста грозно изказване

Да се обсъждат подробности относно вътрешните разногласия, които сме имали, е много погрешно. Това каза украинският президент Володимир Зеленски, помолен да коментира изявленията на бившия главнокомандващ украинската армия, а в момента посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужни. Припомняме, че в интервю за Associated Press миналата седмица Залужни заяви, че контраофанзивата от 2023 г. не се е осъществила по план заради действията на президента Зеленски и други официални лица. 

"Вероятно всички имахме една и съща емоция, дали не е твърде рано... Просто мисля, че обсъждането на подробностите, за които Валерий Федорович (Залужни - бел. ред.) говори днес, също е много погрешно. Защото никой няма да има полза от това. В края на краищата, говорим за нашата армия, която днес воюва. И той няма, нека кажем така, да изглежда добре, ако продължава да говори за това", каза Зеленски в интервю за AFP.

Зеленски бе попитан дали смята тези изявления на Залужни за начало на негова предизборна кампания и дали смята, че Залужни би могъл да бъде добър президент. Зеленски отговори, че не знае. 

Още: Зеленски обяви за унищожаването на няколко ретранслатори на "Шахед"-и в Беларус

В отговор на последващ въпрос на интервюиращия, Зеленски добави, че не е разговарял със Залужни след излизането на интервюто му и че предпочита да се съсредоточи върху други неща.

Зеленски: Имаме различни виждания с Тръмп за Третата световна война

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна Валерий Залужни украинско контранастъпление
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес