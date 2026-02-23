Изненада: Страна, замразила преговорите с ЕС преди 13 години, може да е топ фаворит за следващ член

Исландия обмисля гласуване за подновяване на преговорите за членство в ЕС още през август 2026 г. Това се случва в момент, в който изглежда, че импулсът за разширяване на блока се засилва - Брюксел работи по план, който може да даде на Украйна частично членство още през следващата година, а Черна гора, която е фаворит за присъединяване, приключи още една глава от преговорите миналия месец. Сега управляващата коалиция в Рейкявик обеща да проведе референдум за подновяване на преговорите за членство в ЕС до 2027 г., след като предишното правителство замрази дискусиите през 2013 г.

Графикът дори се ускорява в момент на геополитически сътресения - след решението на САЩ да наложат мита на Исландия и заплахите на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

Очаква се исландският парламент да обяви датата на гласуването в рамките на следващите няколко седмици, казват пред Politico двама души, запознати с подготовката на страната за присъединяване. Този ход идва след поредица от посещения на политици от ЕС в Исландия и на исландски политици в Брюксел.

Исландия може да се присъедини към ЕС преди всяка друга страна

Ако исландците гласуват с „да“, те биха могли да се присъединят към ЕС преди всяка друга страна кандидатка, уточнява един от източниците.

„Разговорът за разширяването се променя“, каза пред изданието еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която се срещна с министъра на външните работи на Исландия Катрин Гунарсдотир миналия месец в Брюксел. „Все повече става въпрос за сигурност, за принадлежност и за запазване на способността ни да действаме в свят на конкуриращи се сфери на влияние. Това засяга всички европейци".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещна с министър-председателя на Исландия Криструн Фростадотир в Брюксел миналия месец и заяви, че партньорството им „осигурява стабилност и предвидимост в един нестабилен свят“.

Фон дер Лайен, която посети Исландия през юли миналата година, се срещна с Фростадотир и по време на заседание на Северния съвет в Стокхолм миналата есен и похвали страната ѝ за засилването на сътрудничеството с ЕС. Тя планира да посети отново Арктическия регион през март.

Разговорите за задълбочаване на връзките с Исландия и дори за евентуално възобновяване на преговорите за присъединяване започнаха още преди Тръмп да се върне на поста си миналата година. Представител на ЕС заяви, че Брюксел вече обръща по-голямо внимание на тази стратегически важна страна.

Само че ескалиращите заплахи от страна на САЩ, сред които и шегата на Били Лонг, номиниран от Тръмп за посланик в Исландия, че страната ще стане 52-ри щат на САЩ и че той ще бъде губернатор, са увеличили спешността на въпроса.

„Мисля, че споменаването на Исландия четири пъти в речта на Тръмп (на Световния икономически форум в Давос миналия месец, докато американският президент говореше за Гренландия - бел. ред.) определено е привлякло вниманието“, казва друг служител на ЕС, запознат със ситуацията, добавяйки, че „това със сигурност е тревожно за една малка страна“.

История на прекъснати преговори

Исландия подаде заявление за членство в ЕС през 2009 г., в разгара на финансовата криза, когато и трите ѝ големи търговски банки фалираха. Правителството замрази преговорите през декември 2013 г., когато икономиката на Исландия се възстановяваше бързо, а икономистите предупреждаваха за потенциален колапс на еврозоната. През март 2015 г. Рейкявик поиска да не бъде повече считана за страна кандидатка за членство в ЕС.

Геополитическата ситуация обаче се промени значително през последното десетилетие. Исландия заема стратегически важно място в Северния Атлантик - южно от Полярния кръг, няма армия и разчита на членството си в НАТО и на двустранното споразумение за отбрана със САЩ от 1951 г. за своята сигурност. Тази реалност, заедно с икономическите ползи от присъединяването към ЕС, изглежда, затопля нагласите на обществеността относно потенциалното присъединяване към блока. Проучванията показват нарастваща подкрепа.

Потенциални пречки между Рейкявик и Брюксел

Все пак пътят към членството в ЕС не е лесен. Процесът на присъединяване може да срещне някои политически пречки, казва Гудни Йоханесон, който е бивш президент на Исландия. Най-голямото потенциално препятствие са правата за риболов, ключова индустрия в Исландия и важен въпрос по време на последните преговори.

„В крайна сметка всичко се свежда до рибата, това винаги е бил проблемът“, потвърждава неназован представител на ЕС.

Има обаче една ключова разлика между преговорите тогава и сега: Брекзит. Обединеното кралство и Исландия отдавна имат напрегнати отношения по отношение на риболова, като между 50-те и 70-те години на миналия век са се случили редица насилствени сблъсъци, наречени „войните за треската“. По време на преговорите за присъединяване на Исландия е имало сериозно напрежение между двете страни, като Обединеното кралство е изразило възражения относно количеството скумрия, което исландските риболовни кораби са улавяли. Спорът, наречен „Войната за скумрията“, доведе до заплахи от страна на ЕС за търговски санкции срещу Исландия. Но след като Великобритания вече не е член на ЕС, риболовните права може да не са толкова голяма пречка.

Ако исландците решат, че искат да възобновят преговорите с ЕС, те могат да напреднат бързо. Исландия е член на Европейското икономическо пространство и част от Шенгенското пространство за свободно пътуване, поради което вече е приела много от законите на ЕС.

Преди замразяването на преговорите през 2013 г. Исландия беше приключила 11 от 33-те преговорни глави. Черна гора, най-напредналата страна кандидатка за членство в ЕС, премина този етап едва през последните няколко месеца.

„На хартия, това не би било твърде трудно. Дори би могло да отнеме само една година“, за да бъдат приключени всички преговорни глави, казва представител на ЕС. Лице, запознато с настроенията в Исландия, обаче предупреждава, че такъв график би бил прекалено амбициозен, като се има предвид сложността на някои елементи от преговорите.

Ползите от членството за страната са по-скоро свързани с безопасността, а не толкова с икономическите ползи. Исландия е на пето място в света по БВП на глава от населението, което прави членството в ЕС по-малко привлекателно, отколкото за други страни, настояващи да се присъединят към блока.

