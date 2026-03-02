НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 02.03.26 - Готова ли е Русия да се откаже от територии, за които претендира?

Изминаха 4 години от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Следващата среща от преговорите за Украйна ще е решаваща, тъй като Москва възнамерява да се оттегли, ако Киев отново откаже да ѝ предаде териториите от Донбас, които тя не успя да превземе сама. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, близки до Кремъл. Чак след като Украйна се съгласи да изтегли войските си от Донецка област, ще е възможна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски за ратифициране на споразумението, пише още изданието.

Според източници на Bloomberg, ако получи Донбас, Русия е готова да изтегли войските си от Сумска, Харковска и Днепропетровска области; да се откаже от претенциите си към контролираните от Украйна части от Херсонска и Запорожка области; да се съгласи с водено от САЩ наблюдение на прекратяването на огъня и да се откаже от исканията за намаляване на числеността на украинската армия. Москва обаче няма да се съгласи с разполагането на чуждестранни войски на украинска територия, подчертава агенцията.