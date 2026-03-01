Правителството на Гюров:

Кая Калас: Смъртта на Хаменей е решаващ момент в иранската история

01 март 2026, 15:05 часа 235 прочитания 0 коментара
Кая Калас: Смъртта на Хаменей е решаващ момент в иранската история

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи смъртта на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история". "Не е ясно какво следва. Дали сега се отваря път към един различен Иран, в който неговият народ може да гради по-голяма свобода", написа европейският дипломат номер едно в социалната мрежа "Х".

Контакти с партньорите в региона

"Поддържам контак с партньори, включително и в региона, които понасят най-тежките последствия от военните действия на Иран, за да намерим практически мерки за деескалация", посочи ръководителката на европейската дипломация.

Още: Тръмп заговори кой да е наследникът на Хаменей. Китай побесня (ВИДЕО)

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран. Информацията за смъртта му бе потвърдена от иранските държавни медии.

В отговор Ислямската република атакува няколко държави в региона, като по думите на иранските сили, мишена на ударите им са били американски военни бази.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен днес заяви, че е разговаряла с краля на йорданския крал Абдула Втори и че Европа е "изцяло солидарна" с Йордания след предприетите от Иран ответни удари.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Фактическият лидер на Иран: Израел и САЩ ще съжаляват за Али Хаменей

"След като Хаменей вече го няма, надеждата за народа на Иран се възроди. Трябва да гарантираме, че бъдещето е тяхно и те сами ще го определят", написа Фон дер Лайен в "Х".

"В същото време този момент създава реална опасност от нестабилност, която може да вкара региона в спирала на насилие", предупреди председателката на ЕК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Али Хаменей Европейска комисия Урсула фон дер Лайен Кая Калас война Иран
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес