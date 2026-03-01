Bloomberg: Русия е готова да се изтегли от атакувани от нея украински земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Следващата среща от преговорите за Украйна ще е решаваща, тъй като Москва възнамерява да се оттегли, ако Киев отново откаже да ѝ предаде териториите от Донбас, които тя не успя да превземе сама. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, близки до Кремъл. Чак след като Украйна се съгласи да изтегли войските си от Донецка област, ще е възможна среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски за ратифициране на споразумението, пише още изданието.

Според източници на Bloomberg, ако получи Донбас, Русия е готова да:

Изтегли войските си от Сумска, Харковска и Днепропетровска области;

Да се откаже от претенциите си към контролираните от Украйна части от Херсонска и Запорожка области;

Да се съгласи с водено от САЩ наблюдение на прекратяването на огъня;

Да се откаже от исканията за намаляване на числеността на украинската армия.

Москва обаче няма да се съгласи с разполагането на чуждестранни войски на украинска територия, подчертава агенцията.

Дали обаче Украйна ще се откаже от частта от Донецка област под неин контрол е истински важният въпрос, тъй като точно тази част е критична за украинската отбрана. Както е известно, Зеленски предлага прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия и връщане на териториите по дипломатически път, с гаранции за сигурност от САЩ и ЕС.

Отделно, преговорите продължават относно бъдещето на Запорожката АЕЦ, където Русия предлага тристранно управление (САЩ-Русия-Украйна), докато Киев настоява за равноправен формат със САЩ, съобщава още Bloomberg.

В същото време генерал Кирило Буданов, който е начело на украинската група преговарящи, заяви, че на последните преговори Русия се е съгласила да приеме американските гаранции за сигурността на Украйна.

"Що се отнася до териториалния въпрос, ние търсим компромис между две абсолютно крайни позиции. Все още не сме го намерили напълно. Надявам се, че ще го направим, но нямаме много време. В крайна сметка ще трябва да признаем: или ще намерим решение и ще сложим край на тази война, или ще продължим да се избиваме взаимно, което правим доста ефикасно и професионално", каза Буданов.

Russia admitted during the latest talks it will have to accept US security guarantees for Ukraine, Budanov says. pic.twitter.com/aH8ExGF3ZQ — WarTranslated (@wartranslated) February 28, 2026

Той добави и, че е обсъждана нова размяна на военнопленници, която ще се състои през следващите дни. Някои от украинците, които предстои да бъдат върнати в родината си, са държани в Русия от 2014 г. насам.

Presidential Head Kyrylo Budanov said another prisoner exchange will take place in the coming days. He said some Ukrainians have been held in Russia since 2014 and that the process is difficult but efforts to bring people back continue. #Ukraine pic.twitter.com/t5n70JCe2b — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Няма особена промяна в интензивността в сухопътните бойни действия в Украйна съгласно данните на украинския генщаб. На дневна база има увеличение с 10 бойни сблъсъка – 158 на 28 февруари срещу 148 на 27 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 241 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 87 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3604 изстреляни снаряда, като това е с около 120 повече за денонощие. Руската армия е използвала 8613 FPV дрона, което е с около 50 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine's 100th Motor Rifle Brigade neutralized an enemy fiber-optic FPV drone. The unit also destroyed a Russian soldier, truck, 5 cars, 2 electronic warfare systems, 2 antennas, a gun, a buggy, a motorcycle, and an ammunition depot. #Ukraine pic.twitter.com/COzHpXe07Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Пак направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е най-горещо – за втори пореден ден. Там са станали 45 руски пехотни атаки. В Покровското направление е имало 25 отбити руски пехотни атаки, като украинският генщаб е посочил като места на боеве и Покровск, и Мирноград, макар общото разбиране да е, че градовете вече са под руски контрол – той обаче не е напълно сигурен и има украински операции срещу руските сили там. Никъде другаде няма двуцифрен брой руски пехотни атаки – навсякъде те се доближават до десетина, но не преминават тази граница.

Останні секунди окупантів в прицілах FPV-дронів «Альфи» СБУ



Лише за останні два тижні наші екіпажі «відмінусували» понад 2200 ворожих піхотинців.



Працюй ефективно разом з нами! Заповнюй анкету 🔗 https://t.co/AvW4nQWDfo або дізнавайся більше на сайті https://t.co/74xxoQ0T2c pic.twitter.com/juNvgpCHXj — СБ України (@ServiceSsu) February 28, 2026

Украинският военен телеграм канал "Офицер" посочва, че за Краматорск става все по-трудно, защото руснаците се приближават на по-удобни за артилерийски обстрел на града позиции. Дроновете в източната част на Краматорск са ежедневие, добавя той.

Като цяло обаче и украинските, но особено руските военни канали в Телеграм гледат към Иран. Пример за цялата картинка е "Два майора" - атаката срещу Иран е нов риск и за Русия, пише Z-каналът. "За Русия ситуацията поставя нови логистични предизвикателства и риск от загуба на регионален партньор, ако Иран падне под хибридните удари на Израел и Вашингтон. Сухопътна операция е изключена; дори 50 000 американски войници в Близкия изток са недостатъчна човешка сила за сухопътно нахлуване", добавя каналът. И твърди, че на фронта в Украйна имало "един вид оперативна пауза".

Тази нощ Русия е изстреляла 123 далекобойни дрона срещу цели в Украйна, като 70 от тях са клас "Шахед". Свалени са 110, съгласно сводката на украинските ВВС. Преминалите през украинската ПВО руски безпилотни летателни системи са нанесли удари на 7 места. През февруари, Русия е изстреляла 5060 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, като са свалени 87% от тях. Това е повишаване на успеваемостта спрямо януари – тогава свалените "Шахед"-и са били 83% от всички изстреляни. А руското военно министерство съобщава за 27 свалени далекобойни украински дрона тази нощ над контролирана от руснаците територия:

Russia launched 5,060 Shahed-type drones at Ukraine in February, averaging 181 per day. Ukrainian defenses intercepted 87%, up from 83% in January. pic.twitter.com/zCadeuHXN8 — WarTranslated (@wartranslated) February 28, 2026