Белгия и Франция завзеха руски танкер от сенчестия флот (СНИМКИ)

Белгия с помощта на Франция е заловила петролен танкер, принадлежащ на руския скрит флот, в неделя, съобщи Reuters, позоваваки се на белгийският министър на отбраната Тео Франкен. Имало съмнение, че задържаният кораб е плавал под „фалшив флаг и с фалшиви документи“. Става въпрос за руския танкер "Ethera", който е бил под гвинейски флаг, но също така е попадал в в списъка със санкции на Европейския съюз.

Корабите от сенчестия флот обикновено имат непрозрачни структури на собственост и са изразили загриженост относно възможни екологични рискове, като лошо регулираните, стареещи танкери са склонни към разливи, механични повреди и течове, заплашвайки морските екосистеми.

„През последните няколко часа нашите въоръжени сили, с подкрепата на френската отбрана, се качиха на петролен танкер, принадлежащ на руския скрит флот“, написа Франкен в публикация в X рано в неделя.

Какво се случва с кораба?

В момента корабът се ескортира до пристанището на Зебрюге, където ще бъде задържан.

„Без своя флот в сянка Путин не може да води война срещу невинни украинци. Затова ние унищожаваме тези кораби. Един по един. Докато агресивната му война спре“, каза Франкен, добавяйки, че Белгия приема отговорността си сериозно.

Междувременно Русия нарече залавянето на нейни танкери или плавателни съдове, превозващи нейни товари, акт на пиратство.