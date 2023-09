ОЩЕ: Зеленски пристигна в Канада (ВИДЕО)

Става въпрос за реч на 98-годишния Ярослав Хунка пред долната камара на канадския парламент. Той беше представен като "украинско-канадски ветеран" от Втората световна война при визитата на Зеленски. По думите на председателя на Камарата на общините Антъни Рота обяви, че Хунка се бил за украинската независимост срещу Русия. Скоро след това обаче две еврейски организации казаха, че Хунка е служил в SS дивизия "Галиция".

Полският посланик в Отава Витолд Дзиелски заяви, че очаква официално извинение. Той припомни, че SS дивизия Галиция е отговорна за убийството на хиляди поляци и евреи.

"Апелирам спешно да се проучат документите дали Ярослав Хунка е издирван за престъпления срещу полския народ и срещу поляци от еврейски произход. Спецификата на такива престъпления е основание за кандидатстване пред Канада за екстрадирането му", включи се и полският министър на образованието, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

The foreign minister of #Canada and #Poland 's deputy foreign minister call on the speaker of Canada's House of Commons to resign over honoring a veteran of the SS Galicia division during Zelenskyy's visit. Also, Polish education minister suggested extraditing 98-year-old… pic.twitter.com/68xuFsGDP2

На този фон и на фона на полско-украинските спорове за износа на украинско зърно, един от символите на руската пропаганда - Олга Скабеева, с надежда попита гост в своето предаване "60 минути" дали Полша ще съкрати износа на оръжие за Украйна? Категоричният отговор я попари - няма начин. Всеки ден, в който Украйна спира Русия и ѝ нанася загуби на бойното поле е промяна в пола на Полша на ситуацията в Източна и Централна Европа, обясни гостът на Скабеева и тя побърза да го прекъсне:

Дуда: Подкрепяме транзита на украинско зърно към азиатски и африкански страни

Russian propagandist Orca Skabejeva got an unwanted answer to the question if Poland would really reduce military aid to Ukraine.



Well, she did thank him for his honest answer 😜 pic.twitter.com/NB8lHtTDe7