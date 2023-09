Зеленски пристигна в Канада (ВИДЕО)

В Канада украинският лидер получи по-радушен прием от този, който получи от някои политици в САЩ, където беше преди това. Този скептицизъм на някои американски политици бе свързан с предоставяне на повече военна подкрепа за Украйна, предаде Ройтерс.

Очаква се по време на визитата на Зеленски, Канада да обяви, че изпраща повече оръжия на Украйна, според канадски правителствен представител.

#Canada will announce a new $482.6 million military aid package during #Zelenskyy's visit - CTV News



According to media reports, the new package will include additional Leopard 2 tanks, but the number is not specified.



Ottawa will also impose new sanctions against #Russia. pic.twitter.com/6KXrc1dTIV