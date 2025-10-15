Над половината членки на НАТО се включват в инициативата PURL - оръжия от САЩ за Украйна (ВИДЕО)

Американският военен министър Пийт Хегсет заяви, че се очаква съюзниците от НАТО да закупят и прехвърлят още повече американски оръжия на Украйна в рамките на инициативата "Приоритетен списък с изисквания на Украйна" (PURL). Такова разбирателство са постигнали министрите на отбраната от Алианса на срещата си в Брюксел днес, 15 октомври. Преди събитието, на което Хегсет за първи път участва на живо, той призова партньорите да сторят именно това.

Още: И Финландия ще купува оръжия от САЩ за Украйна, 85 000 дрона по оста Лондон-Киев само за половин година (ВИДЕО)

Пийт Хегсет: "Трябва да си силен не на думи или с размахване на пръст"

На съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте американският военен министър каза, че президентът Доналд Тръмп е накарал съюзниците да проявят лидерство на ключовата годишна среща на Алианса в Хага през лятото. "Те го направиха и трябва да го поемат тези ангажименти. А тези ангажименти скоро ще се трансформират в способности, което е най-важният аспект", смята Хегсет, цитирайки увеличените разходи за отбрана на страните от НАТО - 5% от БВП до 2035 г. (с изключение на Испания).

US Defense Secretary Pete Hegseth said NATO allies are expected to buy and transfer even more American weapons to Ukraine under the PURL initiative, agreed during a key meeting in Brussels. NATO chief Mark Rutte added that over half of the alliance's members have already joined… pic.twitter.com/TW9mR19tXe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025

"Една част от това е инициативата PURL, с която европейските страни купуват американски оръжия, а те се прехвърлят към НАТО за боевете в Украйна, за да се постигне мир в този конфликт. А както сме научили при президента Тръмп, той подчертава мира чрез сила. Не да си силен на думи или когато размахваш пръста си, а когато имаш силни способности, които враговете ти уважават", твърди Хегсет, въпреки че действията на Тръмп спрямо войната на Русия в Украйна засега са почти изцяло на думи - с изключение на 25-процентовите допълнителни мита срещу Индия, защото тя продължава да купува руски петрол. САЩ не са въвели по-строги санкции срещу Москва, нито са пратили далекобойни оръжия на Киев, макар разговорите за ракети "Томахоук" да са в ход.

Още: Оръжие, техника и милиарди евро: Полша каза какво е наляла във войната на Путин срещу Украйна

Снимка: Getty Images

Марк Рюте: Над половината държави от НАТО участват в PURL

Марк Рюте добави, че над половината от членовете на Алианса вече са се присъединили към програмата PURL. Нидерландия, Норвегия, Швеция, Дания, Германия и Люксембург до днес бяха държавите по инициативата, като внасят по 500 млн. долара. Засега има ангажимент за около 2 млрд. долара, тъй като пакетът на Норвегия, Швеция и Дания е съвместен. Украинският президент Володимир Зеленски искаше 3,5 милиарда долара на разположение по инициативата до октомври месец.

Днес и Финландия се включи в PURL, а явно има и още участници. Очаква се официалното съобщение от НАТО, за да стане ясно кои са те. Украинският външен министър Андрий Сибиха бе съобщил по-рано, че на 15 октомври ще се включат още 7 страни.

Още: Съюзници от Северна Европа готвят нова помощ за Украйна на стойност стотици милиони евро

Според Reuters Швеция, Естония и Финландия са се ангажирали да увеличат разходите за закупуване на американски оръжия за Украйна, но страни като Испания, Франция и Великобритания са били критикувани за това, че се въздържат.

Още: Швеция предупреди Путин: Сваляме дронове и самолети, ако ни нарушат въздушното пространство (ВИДЕО)