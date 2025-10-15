Заради парите за отбрана: Тръмп заплаши Испания с мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заплаши Испания с търговски санкции, включително мита, като заяви, че е недоволен от отказа ѝ да увеличи разходите за отбрана до 5% и нарече това решение неуважително към НАТО, предаде Ройтерс. "Много съм недоволен от Испания. Това е единствената страна, която не увеличи разходите си до 5%, така че не съм доволен от Испания", каза американският президент пред журналисти в Белия дом.

"Мислех да им наложа търговски санкции чрез мита заради това, което направиха, и смятам, че може да го направя", добави Тръмп, визирайки Испания като единствената страна от 32-членния алианс, която не се ангажира да увеличи военните разходи до 5% от брутния си вътрешен продукт, както бе договорено от лидерите на НАТО през юни, предаде БТА.

Премиерът Педро Санчес си осигури Испания да бъде освободена от този ангажимент в последния момент, като заяви, че страната му ще харчи само до 2,1%, което той нарече "достатъчно и реалистично". Испания твърди, че компенсира по-ниските разходи със силно участие в мисиите на НАТО, включително разполагане на войски в Латвия, Словакия, Румъния, България и Турция.

