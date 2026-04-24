Напечелил се здраво: Зетят на Орбан заложил, че тъст му ще загуби изборите

Зетят на досегашния унгарски премиер Виктор Орбан Ищван Тиборц съвсем прагматично и правилно е оценил, че тъст му няма никакъв шанс да спечели нов управленски мандат, след като беше 16 години начело на Унгария като министър-председател и се е постарал да извлече колкото може по-голяма полза от това. За целта Тиборц е инвестирал в унгарски държавни ценни книжа чрез инвестиционният фонд Equilor и веднага след като стана ясно, че Орбан губи, стойността на тези книжа се е вдигнала сериозно - съответно Тиборц е спечелил, съобщава Bloomberg.

Още: Анализ: След краха на Орбан Тръмп става токсичен за крайната десница в Европа

Американската новинарска агенция описва инвестиционното поведение на Equilor като "много агресивно" - вложения в унгарски държавни ценни книжа и акции. Инвестициите са били такива, че Тиборц е спечелил и от валутния курс на форинта - унгарската валута поскъпна с 1,5% часове след загубата на Орбан.

Има и спекулации, че Тиборц и съпругата му Рахел Орбан са се преместили в САЩ - това е информация на фона на закана на новия унгарски премиер Петер Мадяр, че една от първите му задачи ще бъде разследване на натрупаното богатство от лица, близки до предишната администрация, включително Тиборц. Неговото богатство се е удвоило за 1 година - това излезе като информация в унгарските медии в началото на 2025 година.

Още: Голямото чистене в Унгария започна. Мадяр към хората на Орбан: Напускайте, докато още можете