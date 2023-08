"Направи си сам": Украинците преправят касетъчните снаряди от САЩ за бомби за дронове (ВИДЕО)

Украйна се опитва да преобразува американски касетъчни боеприпаси, за да подобри ефективността на своите малки атакуващи дронове, използвани в конфликта. Пускането на малки бомби, често от налични в търговската мрежа дронове, е изключително успешна тактика за украинските въоръжени сили. В същото време Украйна спешно се нуждае от 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Наскоро в социалните мрежи се появи видеозапис на демонтажа на 155 mm артилерийски снаряд M483A1, който е оборудван с усъвършенствани конвенционални боеприпаси с двойна употреба. Не е ясно къде и кога са заснети кадрите, но фоновите надписи на видеозаписите показват, че това е известен безпилотен самолет, наречен "Ахил", от 92-ра механизирана бригада на украинската армия.

Има много различни видове такива снаряди, но всички те са сходни по дизайн и предназначение. Всеки от тях се състои от основно тяло, съдържащо HEAT снаряди за унищожаване на бронирани превозни средства. Ако говорим за снаряда M483A1, тогава той пробива до 7 сантиметра хомогенна стоманена броня. И когато експлодира, корпусът му се превръща в множество смъртоносни фрагменти, летящи във всички посоки. Поради тази комбинация от пробиване на броня и фрагментиране на не бронирани цели, тези снаряди бяха наречени боеприпаси с двойна употреба. Още: Как касетъчните боеприпаси ще помогнат на Украйна: Експертно обяснение

Видео от Украйна показва как мъж с флекс първо отрязва предната част на M483A1, а след това изважда отделните суббоеприпаси M42 и M46. Всеки такъв касетъчен боеприпас съдържа 64 суббоеприпаса M42 и 24 броя M46 - общо 88. Основната разлика между M42 и M46 е, че последните са разположени в основната част на корпуса и имат утежнена конструкция поради по-високите натоварвания, на които са подложени при стрелба, пише американското издание The Drive.

Ukrainians are dismantling 155mm DPICM artillery shells to extract the DPICM submunitions, repurposing them as excellent drone-dropped grenades. The shells in question are either the M863A1 or M864.



As predicted by @mucha_carlos 😎.



Source: https://t.co/DYQppcyvjX



Part 1: pic.twitter.com/7ZK4J70vMm