Стотици дронове над Русия: Украйна атакува поредна петролна база (ВИДЕО)

Украйна удари пореден обект, свързан с производството на петрол в Русия. Съобщава се за мощна експлозия в петролна база, собственост на ОАО „НС-Ойл“, в Уляновска област. Чути са експлозии в Новоспаское. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда огромен пожар.
An oil depot belonging to OAO “NS-Oil” was reportedly attacked in the Ulyanovsk region. Explosions were heard in Novospasskoye. A fire is visible. pic.twitter.com/0liL4vNQHI— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025
Малко по-късно в социалната мрежа Х се появи и видео от момента на атаката. Чуват се експлозии. За момента няма официална информация от Москва за нападението.
Moment of attack in Novospasskoye. Explosions can be heard. https://t.co/k83U5eDQFI pic.twitter.com/FX5J66xSb7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025
Съобщава се за взривове и в Будьоновск в Ставрополския край. За момента не е ясно каква е била целта на атаката.
Малко след полунощ българско време в небето над Русия са били регистрирани над 130 дрона. Съобщава се, че много от тях са се насочили към Московска област. Няколко летища са поставени на най-високо ниво на тревога, предават руските канали за наблюдение.
Over 130 drones are currently in the sky above Russia, with many heading toward the Moscow region. Several airports have been placed on the highest alert level, according to Russian monitoring channels. pic.twitter.com/JNi77laCMu— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025