Най-важните новини за деня: 28 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 октомври 2025 г.

БЪЛГАРИЯ ПОДПИСА С "РАЙНМЕТАЛ" ЗА ЗАВОДА ЗА БАРУТ: ЖЕЛЯЗКОВ КАЗА КАКВО СЛЕДВА (ВИДЕО)

Българската държава подписа с германския концерн "Райнметал" сделката за завода за барут. Това се случи на официална церемония в Министерски съвет, на която присъстваха премиерът Росен Желязков, министърът на икономиката, изпълнителният директор на "Райнметал" Армин Папергер и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "С положените подписи се слага края на един доста динамичен и процес по подгтотвяне на акционерното споразумение за учредяването на съвместното дружество между "Райнметал" и ВМЗ - Сопот", каза министър-председателят Росен Желязков.

ГЕРМАНСКИ МЕДИЕН ПОГЛЕД: РАДЕВ И БОРИСОВ В СИНХРОН ДОКАРАХА RHEINMETALL В БЪЛГАРИЯ, "БЪЛГАРСКИЯТ ПОЧИТАТЕЛ НА ПУТИН БЕСНЕЕ"

Българският президент Румен Радев пръв е поставил основите най-големият европейски и германски оръжеен производител Rheinmetall да дойде и да заработи в България. Това се казва в статия в една от най-известните германски медии, като там се допълва, че за сделката основна роля е изиграл впоследствие и Бойко Борисов.

ОФИЦИАЛНО: РАЯ НАЗАРЯН ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА

Рая Назарян ще бъде следващият председател на парламента. Това обявиха от ГЕРБ-СДС на Фейсбук страницата си. От публикацията става ясно и че ротацията на председателя ще става на всеки 10 месеца. По-рано днес Съветът за съвместно управление, включващ коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и ИТН се разбраха да има ротационно председателство на председателя на Народното събрание. На председателското място след Наталия Киселова ще седне Рая Назарян, обявиха във вторник вечер от ГЕРБ-СДС.

ГЮНЕР ТАХИР: МАЛКОТО “Б“ РАЗРЕШИ НА ГОЛЯМОТО “Д“ ДА УПРАВЛЯВА ДЪРЖАВАТА (ВИДЕО)

Малкото “б“ разреши на голямото “Д“ да управлява държавата. Това каза в предаването Студио Actualno някогашният заместник-председател на ДПС и създател на Национално движение за права и свободи (НДПС) Гюнер Тахир. Той отговори на въпроса кой разреши на феномена Делян Пеевски, лидер на ДПС -“Ново начало“ и санкциониран по глобалния закон “Магнитски“ за корупция в САЩ и Великобритания, да се разпищоли така и открито и безпардонно да управлява България: “Неслучайно,, бих казал, през последните седмици и месеци стана нарицателно, че след като има голямото “Д“, има и малкото “б“. Аз смятам, че малкото “б“ му разреши, защото в противен случай, ако той не е посредник между властта и Пеевски, той няма как да има такива позиции.

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЗАДНА? МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА Е РАЗПИСАНА 620 ЕВРО ОТ 1 ЯНУАРИ, НО МОЖЕ И ДА НЕ Е

На практика не е ясно дали минималната работна заплата (МРЗ) ще стане 1213 лева (620 евро) от 1 януари. Това стана ясно от думите на социалният министър Борислав Гуцанов, който увери, че бил "подписал" размера на МРЗ, но от думите му, че "дотук предложенията, които се дискутират, също са около тази сума" подсказват, че дебатите около точната сума още текат.

КОЛКО ТОЧНО ТЛЪСТИ СА ЗАПЛАТИТЕ НА МАГИСТРАТИТЕ: САМО ЗА ДРЕХИ ПОЛУЧАВАТ 5500 ЛВ.

"Средната заплата на съдия, прокурор и следовател е 8730 лв., това не включва четирите заплати бонус, които могат да бъдат получени за всяка календарна година и 5500 лв. за работно облекло", каза правният експерт Иван Брегов в сутрешния блок на Нова телевизия. Другият гост в сутрешния блок на телевизията проф. Пламен Киров обясни, че възнагражденията на магистратите са вързани със средномесечната заплата в бюджетния сектор и когато нарастват заплатите там, автоматично започват да нарастват и заплатите в съдебната власт - Още: Златни одежди за прокурорите: Първи в ЕС сме по разходи за съдебната власт

НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЛИЦАИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЮДЖЕТА ОТ ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ

Намаляване на броя на полицаите, който расте при намаляващо население, държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски, както всички останали служители и да се намали общинската администрация чрез сливане на общини. Това са основните препоръки от Фискалния съвет за оптимизиране на рекордното нарастване на разходите за персонал в държавния бюджет през последните две години, което се очертава като сериозен проблем и за Бюджет 2026.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ БЛОКИРАХА ВСИЧКИ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ

Парламентът отхвърли на второ четене трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, включително и този, внесен от управляващата коалиция. Така народните представители сложиха точка на опита да се въведе законова рамка за минимални заплати на лекари и медицински сестри.

КРАЯТ НА ПЕЧКИТЕ НА ДЪРВА И ЧИСТИЯТ ВЪЗДУХ: КАКВО ДА НАПРАВИМ ЗА СЕБЕ СИ? ОБЯСНЯВА ДРАГОМИР ЦАНЕВ (ВИДЕО)

За разлика от много други програми за енергийна ефективност - по отношение на подмяната на отоплителните уреди в София вече имаме данни. Това заяви в предаването "Студио Actualno" Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект", коментирайки промените, които настъпват в София и прехода към по-нови източници на топлоподаване за домакинствата.

НЕ СТЕ ДЛЪЖНИ ДА РАЗБИРАТЕ КОЛКО ПЛАЩАТЕ ЗА ПАРНО И ТОПЛА ВОДА: ТОПЛОФИКАЦИОННИ ВНУШЕНИЯ ПО БНТ

Никой не казва как трябва да изглежда въпросната математическа формула, която е основата на дяловото разпределение. Има и други начини, но най-добрият беше тази формула. Нямаше жалби от абонати в съда срещу топлофикации, тук говорим за "едни организации", които се надяват да отпадне сградна инсталация. Това заяви Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества и бивш ръководител на "Топлофикация София".

КАК ДА ОСПОРИМ УСПЕШНО В СЪДА СМЕТКАТА ЗА ПАРНО: ГОВОРИ ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА

Всеки клиент на "Топлофикация" може да оспори в съда сметката си за парно, ако тя е издадена в периода, в който е действала вече отменената от Съда на Европейския съюз методика за дялово разпределение. На база на тази формула се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода. Съдът на ЕС обаче я обяви по-рано през октомври за непрозрачна, посочи, че тя не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите, и допълни, че методиката се основава на теоретични данни, а не на тези, които излизат на практика.

НЕ САМО В СТРАСБУРГ: ДЪРЖАВАТА ВЕЧЕ ЩЕ ОТГОВАРЯ, АКО ПУБЛИЧНО ОБЯВИ НЯКОГО ЗА ВИНОВЕН

Сериозни промени в Наказателно-процесуалния кодекс предвижда нов проектозакон за кабинета "Желязков", публикуван за обществено обсъждане. Целта е да се уеднаквят процедурите при задържане и разпит в различните институции и да се засили защитата на гражданите – особено на непълнолетните и чужденците. С промените се създава и нов член в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Според него държавата ще носи отговорност, ако длъжностно лице – прокурор, следовател, полицай или министър – публично представи някого като виновен, преди съдът да се е произнесъл окончателно.

ЖЕЛАНИЕТО НА РУСИЯ ЗА ХАОС НА БАЛКАНИТЕ: ЧЕСТВАНЕТО НА БИТКАТА ПРИ КУМАНОВО И СТАРИТЕ РАНИ НА БЪЛГАРИЯ

След като наскоро американският мозъчен тръст - Институт за изучаване на войната отчете, че продължават усилията на Русия за дестабилизация на Балканите чрез желанието за разваляне на Дейтънското споразумение в Босна и Херцеговина, по-късно беше разкрито паравоенно руско училище в Сърбия, но в близост до границата със Сараево. Нещо повече - тези дни имаше етническо напрежение в Черна гора, свързано с турски граждани, а руските телеграм канали проявиха засилен интерес към случващото се в Подгорица, та дори заговориха за "сръбски сценарий", под което имат предвид протестите в Сърбия, които не стихват вече година.

ТРУСЪТ В ТУРЦИЯ: ИМА ПОСТРАДАЛИ ХОРА И СРУТЕНИ СГРАДИ (ВИДЕО)

Има пострадали хора, след като са скачали от балкони, и срутени сгради след силното земетресение в Западна Турция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая обяви последните развития относно земетресението в Балъкесир по Си Ен Ен. Земетресение с магнитуд 6,1 е ударило град Синдирги в западната част на Турция в 22:48 ч. Епицентърът е на около 150 километра южно от Истанбул.

КРЕМЪЛ КОКЕТНИЧИ С ТРЪМП, ЗА ДА ГО УДЪРЖА. РОЯЦИ ОТ ДРОНОВЕ НАД ПОКРОВСК, НАВОДНЕНИЕ ЗА РУСНАЦИТЕ КЪМ ВОВЧАНСК (ОБЗОР - ВИДЕО)

Още няма конкретни насоки, но принципната основа на желанието да има среща остава. Това заяви Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския диктатор Владимир Путин, визирайки евентуална втора среща между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Ушаков явно увърташе, без да казва твърдо, че Русия не иска лидерът ѝ да се среща с американския президент и стигна дори дотам да обяснява как среща ще има, ако „експертите“ (вероятно бъдещи работни групи) уточнят рамките какво се цели да се постигне. Тръмп вече открито каза рамката – няма да се виждам лично с Путин, ако не е ясно, че ще има спиране на огъня в Украйна след срещата ни (единствено на срещата трябва да се уточнят точните условия и параметри).

КОНСЕРВАТИВНО ИЗДАНИЕ РАЗКРИ КОЙ МЪТИ ГЛАВАТА НА ТРЪМП ЗА "ТОМАХОУК" И УКРАЙНА

След като отмени планирана среща с руския диктатор Владимир Путин в Будапеща, президентът на СЩ Доналд Тръмп може отново да обмисли дали заплахата му да въоръжи Украйна с крилати ракети „Томахоук“, способни да поразят дълбоко руския тил, ще принуди Москва да преговаря, пише консервативното издание American Thinker.

ИСТИНСКА ВОЙНА В БРАЗИЛИЯ: ВЛАСТТА ПРАТИ ТЕЖКА ТЕХНИКА, ПОЛИЦАИ И СПЕЦЧАСТИ СРЕЩУ НАРКОКАРТЕЛИТЕ В РИО (ВИДЕО)

Истинска война между властите и наркокартели се води в Бразилия. Най-малко 64 души са били убити в най-тежкия ден на насилие в историята на Рио де Жанейро, след като над 2500 служители на реда и специални части щурмуваха район с фавели близо до международното летище в Рио, който се смята за щаб на една от най-мощните организирани престъпни групировки в Бразилия. Нападението, започнало преди зазоряване – най-смъртоносното в историята на Рио – предизвика ожесточени престрелки във и около фавелите Алемао и Пеня, където живеят приблизително 300 000 души, предава The Guardian.