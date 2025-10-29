Малък самолет се разби в Кения, загинали са чуждестранни туристи (ВИДЕО)

8 унгарски и двама германски туристи са загинали при катастрофа на малък самолет в Кения. Сред общо 11-те жертви е и кенийският пилот. Оцелели няма. Машината е изпълнявала полет от курортния крад Диани на брега на Индийския океан към резервата Масай Мара.
Tourist plane crashes in Kenya, killing 11 people— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025
Eight Hungarians, two Germans, and the Kenyan pilot were on board — all were killed.
Preliminary reports suggest the crash occurred during heavy rain. Investigators have already launched an inquiry into the cause of the tragedy. pic.twitter.com/xwgdDQmGNU
Унгарският премиер Виктор Орбан изрази съболезнование на близките на загиналите. А външният министър уточни, че става дума за две семейства, техен познат и две непълнолетни деца. Причините за трагедията се разследват.
