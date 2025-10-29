Войната в Украйна:

Малък самолет се разби в Кения, загинали са чуждестранни туристи (ВИДЕО)

Малък самолет се разби в Кения, загинали са чуждестранни туристи (ВИДЕО)

8 унгарски и двама германски туристи са загинали при катастрофа на малък самолет в Кения. Сред общо 11-те жертви е и кенийският пилот. Оцелели няма. Машината е изпълнявала полет от курортния крад Диани на брега на Индийския океан към резервата Масай Мара.

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази съболезнование на близките на загиналите. А външният министър уточни, че става дума за две семейства, техен познат и две непълнолетни деца. Причините за трагедията се разследват.

