Прогноза за времето - 29 октомври 2025 г. (сряда)

През нощта ще е предимно ясно. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, сутринта на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 1°. През деня ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.

Повече слънце и по Черноморието

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ