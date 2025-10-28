Войната в Украйна:

Компании от Прибалтика тайно захранвали руския "сенчест флот"

Мрежа от компании в Литва, Латвия и Естония е доставяла гориво на танкери, принадлежащи към руския "сенчест флот", който Москва използва, за да заобикаля западните санкции и да изнася петрол в чужбина. Това откритие е направено в разследване на литовската обществена телевизия LRT. Репортерите са установили, че операциите по зареждане с гориво са били извършвани от група фирми, известна като Fast Bunkering, с помощта на танкерите Rina и Zircone.

Корабите са зареждали 177 танкера за петрол и петролни продукти на различни места в Балтийско море между юни 2024 г. и март 2025 г. Поне 159 от тях са акостирали в руски пристанища малко преди или след зареждането, става ясно от разследването.

Поне 20 танкера са показали ясни признаци, че са от "сенчестия флот"

Анатолий Кравцев - анализатор в Киевското училище по икономика, който е прегледал данните, казва пред LRT, че най-малко 20 от танкерите са показали ясни признаци, че принадлежат към "сенчестия флот".

„По-конкретно, тези кораби не са имали застрахователно покритие от нито един член на Международната група на P&I клубовете (морско застраховане - бел. ред.), а техните собственици и управляващи компании са били регистрирани извън юрисдикциите на Коалицията за ограничаване на цените на петрола“, казва Кравцев.

Въпреки че нито един от танкерите не е бил подложен на директни санкции по време на зареждането с гориво, няколко от тях по-късно са били добавени в списъците с наказателни мерки на ЕС, САЩ и Великобритания, предава още LRT.

Латвия, Литва и Естония - бивши съветски републики, които са членки на ЕС и НАТО, са едни от най-верните съюзници на Украйна.

Снимка: Getty Images

Според S&P Global - между април 2023 г. и април 2024 г. в близост до бреговете на Малта, Гърция, Испания (Гибралтар), Нидерландия и други европейски страни са били извършени най-малко 3100 операции по прехвърляне на гориво от кораб на кораб, в които е участвал руският "сенчест флот". Така Русия опитва да скрие произхода на нефта, за да го прокара незабелязано през санкциите, и успява да трупа приходи, които отиват за финансиране на военната машина на диктатора Владимир Путин.

Новозеландска компания също с ключова роля

Отделно разследване на Reuters разкри, че малка новозеландска застрахователна компания е изиграла ключова роля в улесняването на морския транспорт на петрол от Русия и Иран към азиатските пазари.

Maritime Mutual, управлявана от 75-годишния британски гражданин Пол Ранкин и неговото семейство, е застраховала почти една шеста от танкерите, свързани с руския „сенчест флот“, установи агенцията.

Проучване на Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA) показва, че корабите, застраховани от Maritime Mutual, са транспортирали петрол и петролни продукти на стойност най-малко 18,2 милиарда долара от Иран и 16,7 милиарда долара от Русия от 2018 г. насам.

Властите в Нова Зеландия разследват компанията в сътрудничество с колегите си в САЩ, Великобритания и Австралия, като извършват претърсвания в офисите ѝ в Окланд и Крайстчърч.

Maritime Mutual "категорично отрича" да се е ангажирала с действия, които нарушават приложимите международни санкции, и казва, че поддържа "политика на нулева толерантност" по отношение на нарушенията на наказателните мерки.

Димитър Радев
