Войната в Украйна:

След 2 седмици затвор - и глоба за песен, напомняща на режима на Путин за времето без война (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 17:52 часа 501 прочитания 0 коментара
Ленинският районен съд в Санкт Петербург глоби Диана Логинова (Наоко), вокалистка на групата Stoptime, с 30 000 рубли за изпълнение на неиздаваната песен на Монеточка "Ти си войник". С това изпълнение Логинова беше призната за виновна в "дискредитиране" на руската армия, съобщава RusNews.

Наоко отрече да е имала каквито и да било политически цели с публичното изпълнение на песента, което беше възприето като протест срещу подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна. "Работата ми като уличен музикант е насочена към споделяне на музиката, която харесвам", каза Диана Логинова.

Междувременно прокремълски телеграм канали съобщават, че Наоко е обвинена в друго престъпление по член 20.2.2 – "нарушение на установената процедура за организиране или провеждане на събрание, митинг, демонстрация, шествие или пикет".

ПЕСЕНТА "ТИ СИ ВОЙНИК" - ТУК!

Музикантите от групата Stoptime бяха задържани в Санкт Петербург, след като изпълниха публично песни на "чуждестранни агенти". На 16 октомври съдия Яна Никитина от Дзержинския районен съд на Санкт Петербург осъди 18-годишната Наоко на 13 дни затвор по административния закон за провеждане на масови събития, барабаниста Владислав Леонтьев на 13 дни и китариста Александър Орлов на 12 дни. Логинова беше обвинена и по две обвинения за "дискредитиране на армията", едното от които съдът отказа да разгледа - за изпълнение на друга песен. Причината - песента се сторила на слушател дискредитираща руската армия, но съдът прецени, че в текста няма нищо дискредитиращо.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия война Украйна антивоенен протест Диана Логинова Наоко
