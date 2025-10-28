Лудогорец приключи с Руи Мота! В Разград викат на пожар неочакван треньор

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец ще се раздели с наставника на тима Руи Мота, съобщава Dsport. Това ще се случи още в следващите часове, което означава, че разградчани ще бъдат изведени от друг треньор в двубоя срещу Черноморец за Купата на България в четвъртък. Интересното е, че вариант за временен треньор на тима, който да изведе Лудогорец срещу Черноморец, е наставникът на дубъла на "орлите" Тодор Живондов.

Лудогорец разкарва Руи Мота до часове

Преди дни Живондов успя да победи Черноморец с дубъла на Лудогорец, а сега може да му бъде поверена задачата отново да се изправи срещу "акулите", но вече с първия отбор на разградчани, и то с много по-голям залог - класиране за 1/8-финалите за Купата на България. Той обаче по всяка вероятност ще бъде временен вариант за треньорския пост, докато се намери доказан специалист, който да извади Лудогорец от кризата.

Още: ЦСКА най-после заигра футбол, а Левски вече шепти "шампиони" | Точно попадение (ВИДЕО)

Кой ще вади шампионите от кризата?

Според различни информации, в Лудогорец разглеждат няколко опции за нов треньор - както специалист с опит в българския шампионат, така и треньор, който е бил начело в топ 5 първенствата на Европа. "Зелените" са в трудна ситуация във вътрешния шампионат, където изостават на 9 точки от лидера Левски с мач по-малко. Освен това Лудогорец записа и две поредни загуби в Лига Европа след победата в първия кръг, а вече 5 поредни мача във всички турнири нямат победа.

Припомняме, че Руи Мота бе назначен в Лудогорец през лятото - на мястото на Игор Йовичевич, който спечели требъл със "зелените", но избра да напусне по лични причини. Наскоро Йовичевич си намери нов отбор.

Още: Представяте ли си ЦСКА 1948 да детронира Лудогорец и да стане шампион? Фейсбук ще падне, Бистрица ще се тресе!