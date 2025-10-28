Войната в Украйна:

Лудогорец приключи с Руи Мота! В Разград викат на пожар неочакван треньор

28 октомври 2025, 23:21 часа 468 прочитания 0 коментара

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец ще се раздели с наставника на тима Руи Мота, съобщава Dsport. Това ще се случи още в следващите часове, което означава, че разградчани ще бъдат изведени от друг треньор в двубоя срещу Черноморец за Купата на България в четвъртък. Интересното е, че вариант за временен треньор на тима, който да изведе Лудогорец срещу Черноморец, е наставникът на дубъла на "орлите" Тодор Живондов. 

Лудогорец разкарва Руи Мота до часове

Преди дни Живондов успя да победи Черноморец с дубъла на Лудогорец, а сега може да му бъде поверена задачата отново да се изправи срещу "акулите", но вече с първия отбор на разградчани, и то с много по-голям залог - класиране за 1/8-финалите за Купата на България. Той обаче по всяка вероятност ще бъде временен вариант за треньорския пост, докато се намери доказан специалист, който да извади Лудогорец от кризата.

Още: ЦСКА най-после заигра футбол, а Левски вече шепти "шампиони" | Точно попадение (ВИДЕО)

Руи Мота

Кой ще вади шампионите от кризата?

Според различни информации, в Лудогорец разглеждат няколко опции за нов треньор - както специалист с опит в българския шампионат, така и треньор, който е бил начело в топ 5 първенствата на Европа. "Зелените" са в трудна ситуация във вътрешния шампионат, където изостават на 9 точки от лидера Левски с мач по-малко. Освен това Лудогорец записа и две поредни загуби в Лига Европа след победата в първия кръг, а вече 5 поредни мача във всички турнири нямат победа.

Припомняме, че Руи Мота бе назначен в Лудогорец през лятото - на мястото на Игор Йовичевич, който спечели требъл със "зелените", но избра да напусне по лични причини. Наскоро Йовичевич си намери нов отбор.

Още: Представяте ли си ЦСКА 1948 да детронира Лудогорец и да стане шампион? Фейсбук ще падне, Бистрица ще се тресе!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лудогорец Първа лига Руи Мота
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес